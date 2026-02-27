Український аналог Atacms: з’явилося відео випробувань балістичної ракети FP-7
- Українська компанія Fire Point провела випробування нової балістичної ракети FP-7, яка є аналогом Atacms із дальністю ураження до 200 км.
- Нове озброєння, створене на базі С-400, здатне наносити високоточні удари по військових об'єктах у Бєлгороді та Брянську, суттєво послаблюючи логістику РФ.
Оприлюднено відеозапис, на якому зафіксовано випробування нової балістичної ракети FP-7 від української компанії Fire Point.
Випробування балістичної ракети FP-7
Відповідне відео оприлюднив співзасновник компанії Fire Point Денис Штилерман у соціальній мережі X.
– Ось невелике відео. Без контексту. Контекст пізніше, – зазначив він.
Український оборонний сектор поповнився новою розробкою – балістичною ракетою малої дальності FP-7 від компанії Fire Point.
За даними з відкритих джерел, це озброєння здатне вражати цілі на відстані до 200 км.
Нове озброєння призначене для завдання високоточних ударів по наземних цілях і позиціонується як аналог американських ракет Atacms.
В основу конструкції FP-7 лягли технологічні рішення радянської зенітної ракети С-400, які українські інженери адаптували для виконання завдань класу земля-земля. Ця модифікація дозволяє використовувати наявну базу для створення потужної ударної зброї.
Технічні характеристики балістичної ракети FP-7:
- дальність – до 200 км;
- бойова частина – 150 кг;
- максимальна швидкість – 1500 м/с;
- середня швидкість – 800 м/с;
- максимальний час польоту – 250 секунд.
За планом, серійне виробництво балістичної ракети FP-7 мало стартувати наприкінці 2025 року, що відкриває нові можливості для ЗСУ, щоб атакувати тилові об’єкти Російської Федерації.
Зокрема, у зоні її ураження опиняться військові об’єкти в Бєлгороді, Брянську та інших містах поблизу кордону. Хоча цієї дальності недостатньо для ударів по Москві, але вона дозволяє суттєво послабити логістику ворога.