Оприлюднено відеозапис, на якому зафіксовано випробування нової балістичної ракети FP-7 від української компанії Fire Point.

Випробування балістичної ракети FP-7

Відповідне відео оприлюднив співзасновник компанії Fire Point Денис Штилерман у соціальній мережі X.

– Ось невелике відео. Без контексту. Контекст пізніше, – зазначив він.

Український оборонний сектор поповнився новою розробкою – балістичною ракетою малої дальності FP-7 від компанії Fire Point.

За даними з відкритих джерел, це озброєння здатне вражати цілі на відстані до 200 км.

Нове озброєння призначене для завдання високоточних ударів по наземних цілях і позиціонується як аналог американських ракет Atacms.

В основу конструкції FP-7 лягли технологічні рішення радянської зенітної ракети С-400, які українські інженери адаптували для виконання завдань класу земля-земля. Ця модифікація дозволяє використовувати наявну базу для створення потужної ударної зброї.

Технічні характеристики балістичної ракети FP-7:

дальність – до 200 км;

бойова частина – 150 кг;

максимальна швидкість – 1500 м/с;

середня швидкість – 800 м/с;

максимальний час польоту – 250 секунд.

За планом, серійне виробництво балістичної ракети FP-7 мало стартувати наприкінці 2025 року, що відкриває нові можливості для ЗСУ, щоб атакувати тилові об’єкти Російської Федерації.

Зокрема, у зоні її ураження опиняться військові об’єкти в Бєлгороді, Брянську та інших містах поблизу кордону. Хоча цієї дальності недостатньо для ударів по Москві, але вона дозволяє суттєво послабити логістику ворога.

