Экипажи отдельного отряда спецназначения Lasar’s Group Национальной гвардии Украины уничтожили две реактивные системы залпового огня БМ-21 Град в Донецкой области.

В момент удара одну из установок российские войска использовали для обстрела Сил обороны.

Об этом сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко.

Сейчас смотрят

Спецназовцы НГУ уничтожили два Града РФ в Донецкой области

По словам Александра Пивненко, цели были поражены в зоне ответственности 20 армейского корпуса.

Первый Град украинские военные зафиксировали во время выполнения другого боевого задания.

После этого пилоты Lasar’s Group оперативно направились на маршрут вероятного передвижения вражеской техники.

Вторую РСЗО обнаружили в том же районе благодаря анализу позиций противника. Российские военные пытались спрятать установку, однако это не помешало ее уничтожению.

— После первых точных сбросов один из оккупантов попытался спасти Град, который уже горел. Но, услышав звук нашей Бабы-Яги (дрона, — Ред.), испугался и бросился бежать в посадку. В итоге обе РСЗО были уничтожены, — отметил Александр Пивненко.

Напомним, потери врага на 28 февраля достигли почти 1,266 млн. В частности, ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 32 артсистемы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.