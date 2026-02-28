Екіпажі окремого загону спецпризначення Lasar’s Group Національної гвардії України знищили дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 Град на Донеччині.

У момент удару одну з установок російські війська використовували для обстрілу Сил оборони.

Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Спецпризначенці НГУ знищили два Гради РФ на Донеччині

За словами Олександра Півненка, цілі були уражені у смузі відповідальності 20 армійського корпусу.

Перший Град українські військові зафіксували під час виконання іншого бойового завдання.

Після цього пілотів Lasar’s Group оперативно спрямували на маршрут ймовірного пересування ворожої техніки.

Другу РСЗВ виявили в тому ж районі завдяки аналізу позицій противника. Російські військові намагалися сховати установку, однак це не завадило її знищенню.

— Після перших влучних скидів один з окупантів спробував врятувати Град, який вже палав. Та, почувши звук нашої Баби-Яги (дрона, — Ред.), злякався й кинувся втікати у посадку. Зрештою обидві РСЗВ було знищено, – зазначив Олександр Півненко.

Нагадаємо, втрати ворога на 28 лютого сягнули майже 1, 266 млн. Зокрема, ЗСУ знищили 770 окупантів та 32 артсистеми.

