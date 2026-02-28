Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против 10 российских почтовых предприятий, доставляющих грузы на временно оккупированные украинские территории.

Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

Санкции против почтовых сервисов РФ

В санкционный список попали частные российские транспортные компании, которые доставляют вещи российским оккупантам, то есть осуществляют логистическую поддержку вражеской армии.

Также под санкции СНБО попали предприятия, которые работают на временно оккупированных территориях и используют инфраструктуру Укрпочты. Там не только выдают пенсии, но и российские паспорта и повестки.

Под санкциями Украины также находятся почтовые операторы, которые в обход санкций создали каналы так называемого параллельного импорта товаров двойного назначения — это электроника, дроны и т. д.

— Особая роль почтовых сервисов заключается в доставке микроэлектроники из-за границы. Ненормально, когда из Германии можно отправить по почте микрочип в Москву. Санкции направлены и на ограничение этих каналов поставок. Соответствующая информация уже у партнеров, — заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении ввести санкции против 29 российских субъектов и 15 российских организаций и органов оккупационных администраций.

Источник : Офіс президента

