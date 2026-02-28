Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо введення санкцій проти 10 російських поштових підприємств, що доставляють вантажі на тимчасово окуповані українські території.

Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Санкції проти поштових сервісів РФ

До санкційного списку потрапили приватні російські транспортні компанії, які доставляють речі російським окупантам, тобто здійснюють логістичну підтримку ворожої армії.

Також під санкції РНБО потрапили підприємства, які працюють на тимчасово окупованих територіях та використовують інфраструктуру Укрпошти. Там не лише видають пенсії, а й російські паспорти та повістки.

Під санкціями України також поштові оператори, які в обхід санкцій створили канали так званого паралельного імпорту товарів подвійного призначення — це електроніка, дрони тощо.

— Особлива роль поштових сервісів полягає в доставці мікроелектроніки з-за кордону. Ненормально, коли з Німеччини можна відправити поштою мікрочип у Москву. Санкції спрямовані й на обмеження цих каналів постачання. Відповідна інформація вже у партнерів, — заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, про рішення щодо санкцій проти 29 російських субʼєктів і 15 російських організацій та органів окупаційних адміністрацій.

