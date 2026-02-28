Никаких шагов назад — Зеленский о борьбе за текст резолюции Генассамблеи ООН
- Зеленский отказался поддерживать резолюцию ООН без слов "российская агрессия".
- Украина отстояла принципиальную позицию по формулировкам документа.
- Резолюцию ГА ООН поддержали 107 стран.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что категорически отказался поддерживать любую версию резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об Украине без прямой формулировки “российская агрессия”.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью NRK News.
Зеленский о резолюции Генассамблеи ООН
По словам президента, во время подготовки резолюции Генеральной Ассамблеи ООН Поддержка длительного мира в Украине звучали призывы прекратить работу над документом или существенно изменить его содержание.
— Были и те, кто призывал нас прекратить работу над проектом резолюции. Я сказал: Нет, никаких шагов назад, — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина не могла согласиться на компромиссы по ключевым формулировкам.
— Разные партнеры предлагали нам текст без двух слов: “российская агрессия”. Я сказал: Нет, это российская агрессия, — отметил президент.
Зеленский объяснил, что отказ прямо называть агрессора создает риск стирания правды о войне.
— Если мы не включим эти слова, люди забудут об этом через два-три года, — отметил он.
Президент подчеркнул, что война России против Украины является агрессией против мирного населения, и международное сообщество не имеет права позволить ее замалчивание.
По словам Зеленского, резолюцию поддержали 107 стран, что превысило предварительные ожидания украинской стороны.
— Прогнозировали около 80 голосов, и не больше. Мы благодарны каждой стране, которая нас поддержала, — сказал президент.
Он добавил, что такая поддержка является сигналом того, что мир не готов мириться с искажением реальности войны.
Ранее президент Украины заявил, что видит возможность достичь мира в войне с Россией до промежуточных выборов в США, однако для этого необходимо существенно более сильное давление на Москву.
В интервью Sky News Зеленский подчеркнул, что именно Соединенные Штаты имеют достаточное влияние, чтобы остановить войну, и сейчас существует определенное “окно возможностей” для этого.