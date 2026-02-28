Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что категорически отказался поддерживать любую версию резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об Украине без прямой формулировки “российская агрессия”.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью NRK News.

Зеленский о резолюции Генассамблеи ООН

По словам президента, во время подготовки резолюции Генеральной Ассамблеи ООН Поддержка длительного мира в Украине звучали призывы прекратить работу над документом или существенно изменить его содержание.

— Были и те, кто призывал нас прекратить работу над проектом резолюции. Я сказал: Нет, никаких шагов назад, — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не могла согласиться на компромиссы по ключевым формулировкам.

— Разные партнеры предлагали нам текст без двух слов: “российская агрессия”. Я сказал: Нет, это российская агрессия, — отметил президент.

Зеленский объяснил, что отказ прямо называть агрессора создает риск стирания правды о войне.

— Если мы не включим эти слова, люди забудут об этом через два-три года, — отметил он.

Президент подчеркнул, что война России против Украины является агрессией против мирного населения, и международное сообщество не имеет права позволить ее замалчивание.

По словам Зеленского, резолюцию поддержали 107 стран, что превысило предварительные ожидания украинской стороны.

— Прогнозировали около 80 голосов, и не больше. Мы благодарны каждой стране, которая нас поддержала, — сказал президент.

Он добавил, что такая поддержка является сигналом того, что мир не готов мириться с искажением реальности войны.

Ранее президент Украины заявил, что видит возможность достичь мира в войне с Россией до промежуточных выборов в США, однако для этого необходимо существенно более сильное давление на Москву.

В интервью Sky News Зеленский подчеркнул, что именно Соединенные Штаты имеют достаточное влияние, чтобы остановить войну, и сейчас существует определенное “окно возможностей” для этого.

