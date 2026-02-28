Президент України Володимир Зеленський заявив, що категорично відмовився підтримувати будь-яку версію резолюції Генеральної Асамблеї ООН про Україну без прямого формулювання “російська агресія”.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю NRK News.

Зеленський про резолюцію Генасамблеї ООН

За словами президента, під час підготовки резолюції Генеральної Асамблеї ООН Підтримка тривалого миру в Україні лунали заклики припинити роботу над документом або суттєво змінити його зміст.

Зараз дивляться

— Були й ті, хто закликав нас припинити роботу над проєктом резолюції. Я сказав: Ні, жодних кроків назад, — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна не могла погодитися на компроміси щодо ключових формулювань.

— Різні партнери пропонували нам текст без двох слів: “російська агресія”. Я сказав: Ні, це російська агресія, — зазначив президент.

Зеленський пояснив, що відмова прямо називати агресора створює ризик стирання правди про війну.

— Якщо ми не включимо ці слова, люди забудуть про це за два-три роки, — зазначив він.

Президент наголосив, що війна Росії проти України є агресією проти мирного населення, і міжнародна спільнота не має права дозволити її замовчування.

За словами Зеленського, резолюцію підтримали 107 країн, що перевищило попередні очікування української сторони.

— Прогнозували близько 80 голосів, і не більше. Ми вдячні кожній країні, яка нас підтримала, — сказав президент.

Він додав, що така підтримка є сигналом того, що світ не готовий миритися з перекручуванням реальності війни.

Раніше президент України заявив, що бачить можливість досягти миру у війні з Росією до проміжних виборів у США, однак для цього необхідний суттєво сильніший тиск на Москву.

В інтерв’ю Sky News Зеленський наголошував, що саме Сполучені Штати мають достатній вплив, щоб зупинити війну, і нині існує певне “вікно можливостей” для цього.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.