Російські окупанти намагаються обійти позиції українських військових у Мирнограді Донецької області, що на Покровському напрямку, маневруючи на квадроциклах.

Про це повідомила 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада ЗСУ (ОДШБр).

Ситуація в Мирнограді: що відомо

Ситуація в Мирнограді станом на 1 березня залишається складною, зазначають у 79 ОДШБр.

Зараз дивляться

Росіянам не вдається прорвати позиції українських захисників напряму, тому, пояснюють у бригаді, окупанти здійснюють спроби оперативного оточення Мирнограду, намагаючись обійти Сили оборони з північного сходу та південного заходу.

— Росіяни дедалі частіше застосовують квадроцикли через кращу прохідність і вантажопідйомність. Іноді на одному транспортному засобі пересуваються одразу четверо окупантів, – зазначає 79 ОДШБр.

За даними бригади, попри очевидні переваги, квадроцикли мають і суттєві недоліки, зокрема обмежену маневреність, що полегшує роботу пілотам ударних дронів.

Наразі бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7 корпусу швидкого реагування продовжують виконувати бойові завдання в Мирнограді та на його північних околицях.

Мирноград на карті DeepState

Раніше глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Росія не змогла досягти суттєвого просування під час зимового наступу, натомість “здобула успіх” в ураженні енергетичних цілей України.

Буданов зауважив, що надалі, з приходом весни, на фронтах спостерігатиметься намагання сторін досягти своєї мети військовим шляхом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 467-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Getty Images

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.