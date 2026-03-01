Російські окупанти намагаються обійти позиції українських військових у Мирнограді Донецької області, що на Покровському напрямку, маневруючи на квадроциклах.

Про це повідомила 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада ЗСУ (ОДШБр).

Ситуація в Мирнограді: що відомо

Ситуація в Мирнограді станом на 1 березня залишається складною, зазначають у 79 ОДШБр.

Росіянам не вдається прорвати позиції українських захисників напряму, тому, пояснюють у бригаді, окупанти здійснюють спроби оперативного оточення Мирнограду, намагаючись обійти Сили оборони з північного сходу та південного заходу.

— Росіяни дедалі частіше застосовують квадроцикли через кращу прохідність і вантажопідйомність. Іноді на одному транспортному засобі пересуваються одразу четверо окупантів, – зазначає 79 ОДШБр.

За даними бригади, попри очевидні переваги, квадроцикли мають і суттєві недоліки, зокрема обмежену маневреність, що полегшує роботу пілотам ударних дронів.

Наразі бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7 корпусу швидкого реагування продовжують виконувати бойові завдання в Мирнограді та на його північних околицях.

Мирноград на карті DeepState

Мирноград

Фото: Deep State

Раніше глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Росія не змогла досягти суттєвого просування під час зимового наступу, натомість “здобула успіх” в ураженні енергетичних цілей України.

Буданов зауважив, що надалі, з приходом весни, на фронтах спостерігатиметься намагання сторін досягти своєї мети військовим шляхом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 467-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Getty Images

Окупанти

