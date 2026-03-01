В марте в Украине продолжают действовать обновленные социальные выплаты на детей, размер которых вырос после повышения прожиточного минимума до 3 209 грн с начала 2026 года. Соответствующие нормы заложены в госбюджете, принятом Верховной Радой Украины.

Социальные выплаты на детей с 1 марта

После рождения ребенка семья может получить единовременную помощь в размере 50 тыс. грн. Также беременные женщины без страхового стажа имеют право на ежемесячные выплаты по 7 тыс. грн, а один из родителей или опекун – такую ​​же сумму по уходу за ребенком до одного года.

Продолжает действовать программа єЯсла: если мать или другой законный представитель выходит на работу после достижения ребенком одного года, предусмотрено 8 тыс. грн ежемесячно, а для детей с инвалидностью — 12 тыс. грн.

Выплаты для одиноких матерей в марте остались также остались без изменений — они рассчитываются индивидуально в зависимости от прожиточного минимума и доходов семьи за последние шесть месяцев.

Стоит отметить, что в 2026 году размер прожиточного минимума для детей до 6 лет равен 2 817 грн, для детей от 6 до 18 лет – 3 512 грн. Для лиц от 18 до 23 лет (при условии обучения) – 3328 грн.

Минимальные алименты составляют от 1408,50 грн для детей до 6 лет и от 1756 грн для детей 6–18 лет. Студенты в возрасте 18–23 лет также могут получить соответствующие выплаты – сумма от 1 664 грн.

Максимальные выплаты алиментов (до 10 прожиточных минимумов):

до 6 лет – до 28 170 грн;

6–18 лет – до 35 120 грн.

Попечительские выплаты в марте составляют от 7 042 грн до 12 292 грн в зависимости от возраста и состояния здоровья ребенка.

Так, суммы выплат следующие:

на детей до 6 лет – 7 042 грн (2,5 прожиточных минимумов);

на детей до 6 лет с инвалидностью – 9 859 грн (3,5 прожиточных минимумов);

на детей 6–18 лет – 8 780 грн (2,5 прожиточных минимумов);

на детей 6–18 лет – 12 292 грн (3,5 прожиточных минимумов).

Социальная помощь детям с инвалидностью до 18 лет составляет от 1 816,5 грн и может увеличиваться в зависимости от группы инвалидности и потребности в уходе.

Среди других выплат: 2100 грн на ребенка для многодетных семей и 3000 грн для детей ВПЛ.

Программа Муниципальная няня предусматривает возмещение до 7100 грн в месяц.

В марте она продолжает быть доступной для:

детей ВПЛ до 3 лет;

детей до 6 лет, нуждающихся в дополнительном уходе;

детей до 6 лет, если один из родителей имеет инвалидность I-II группы;

детей до 6 лет в регионах без работающих детсадов (части Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской областей).

Отдельно государство выплачивает 50 тыс. грн на каждого ребенка, который возвращается из депортации или временно оккупированных территорий.

