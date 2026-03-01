З 1 березня 2026 року в Україні продовжують діяти оновлені соціальні виплати на дітей, розмір яких зріс після підвищення прожиткового мінімуму до 3 209 грн. Відповідні норми закладені в держбюджеті, ухваленому Верховною Радою України.

Соціальні виплати на дітей із 1 березня

Після народження дитини родина може отримати одноразову допомогу у розмірі 50 тис. грн. Також вагітні жінки без страхового стажу мають право на щомісячні виплати по 7 тис. грн, а один із батьків або опікун — таку ж суму на догляд за дитиною до одного року.

Продовжує діяти програма єЯсла: якщо мати або інший законний представник виходить на роботу після досягнення дитиною одного року, передбачено 8 тис. грн щомісяця, а для дітей з інвалідністю — 12 тис. грн.

Виплати для самотніх матерів у березні залишились також залишилися без змін — вони розраховуються індивідуально залежно від прожиткового мінімуму та доходів родини за останній шість місяців.

Варто зазначити, що у 2026 році розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років дорівнює 2 817 грн, для дітей від 6 до 18 років – 3 512 грн. Для осіб віком від 18 до 23 років (за умови навчання) – 3328 грн.

Мінімальні аліменти становлять від 1 408,50 грн для дітей до 6 років і від 1 756 грн для дітей 6–18 років. Студенти віком 18–23 років також можуть отримати відповідні виплати – сума від 1 664 грн.

Максимальні виплати аліментів (до 10 прожиткових мінімумів):

до 6 років — до 28 170 грн;

6–18 років — до 35 120 грн.

Опікунські виплати у березні складають від 7 042 грн до 12 292 грн залежно від віку та стану здоров’я дитини.

Так, суми виплат наступні:

на дітей до 6 років — 7 042 грн (2,5 прожиткових мінімумів);

на дітей до 6 років з інвалідністю – 9 859 грн (3,5 прожиткових мінімумів);

на дітей 6–18 років — 8 780 грн (2,5 прожиткових мінімумів);

на дітей 6–18 років – 12 292 грн (3,5 прожиткових мінімумів).

Соціальна допомога дітям з інвалідністю до 18 років становить від 1 816,5 грн і може збільшуватися залежно від групи інвалідності та потреби в догляді.

Серед інших виплат: 2 100 грн на дитину для багатодітних родин та 3 000 грн для дітей ВПО.

Програма Муніципальна няня передбачає відшкодування до 7 100 грн на місяць.

У березні вона продовжує бути доступною для:

дітей ВПО до 3 років;

дітей до 6 років, які потребують додаткового догляду;

дітей до 6 років, якщо один із батьків має інвалідність I–II групи;

дітей до 6 років у регіонах без працюючих дитсадків (частини Запорізької, Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської, Чернігівської областей).

Окремо держава виплачує 50 тис. грн на кожну дитину, яка повертається з депортації чи тимчасово окупованих територій.

