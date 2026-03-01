Выезд мужчин за границу с 1 марта 2026 года в целом останется неизменным – основные ограничения сохраняются. Однако в то же время введено упрощение выезда за границу для определенных категорий мужчин 18-60 лет.

Что именно изменится в правилах выезда мужчин с 1 марта 2026 года и кто сможет пересечь границу – рассказываем в материале Фактов ICTV.

Правила пересечения границы мужчинами с 1 марта: детали

Начиная с 1 марта, правила выезда мужчин за границу продолжит регулировать закон О мобилизации.

Сейчас смотрят

Это означает, что выехать за границу мужчины смогут только при условии наличия у них действующего военно-учетного документа, который проверят при пересечении сотрудники ГПСУ.

Так, перед выездом за границу мужчинам необходимо актуализировать все свои данные через ТЦК и СП, а информацию об отсрочке необходимо внести в военно-учетный документ.

Требования законодательства гласят, что в документе должен содержаться VIN-код. Его будут считывать пограничники для проверки данных в электронном реестре.

VIN-код может быть как в новом документе, так и вклеен в военный билет старого образца.

Работники СМИ и выезд за границу: что изменилось

Для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, являющихся работниками сферы стратегических коммуникаций, СМИ и информации, начиная с 1 марта 2026 года продолжат действовать изменения, согласно которым им может быть предоставлено право выезжать за границу на срок до 60 дней.

Для пересечения границы мужчинами такого возраста необходимо получить письмо-согласование от Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. В нем должны быть указаны дата выезда, пункт пропуска, ориентировочная дата возвращения и другие обязательные данные.

Это позволит представителям СМИ и инфосферы пересекать границу для участия в международных мероприятиях.

Так ранее для выезда работников СМИ за границу необходимо было каждый раз обращаться в Государственную пограничную службу, которая отдельно рассматривала каждый вопрос на основании писем от Минкульта.

Для выезда за границу работнику СМИ необходимо иметь:

приглашение от иностранной организации, переведенное на украинский язык;

заграничный паспорт;

военно-учетный документ с отметками от ТЦК и СП, или же электронный военно-учетный документ.

Выезд мужчин за границу с 1 марта: актуальные правила бронирования

Постановление Кабинета министров от 8 декабря 2025 года установило новые правила выезда мужчин за границу, которые касаются забронированных военнообязанных. Они приобретают особую актуальность в контексте изменений, действующих с 1 марта.

Согласно обновленному порядку, предприятия оборонно-промышленного комплекса получили право бронировать работников на срок до 45 дней. Это позволяет специалистам устранить нарушения воинского учета, завершить оформление документов и сохранить рабочее место без риска потери права на бронирование и, соответственно, законной возможности выезда за границу.

Отдельные изменения касаются и предприятий, признанных критически важными: для них отменен фиксированный срок проверки списков работников, поданных на бронирование. Если раньше процедура длилась до 72 часов, то теперь решения принимаются быстрее, без искусственных задержек.

В Кабмине объясняют, что новые правила выезда мужчин за границу направлены на ускорение процедур бронирования, бесперебойную работу предприятий и правовую защиту работников, имеющих законное право на бронь и возможность выезда за пределы Украины в предусмотренных законом случаях.

Выезд мужчин за границу: кто может выехать с 1 марта

Согласно действующим нормам, с 1 марта 2026 года без ограничений могут выезжать за границу мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, а также граждане старше 60 лет.

Для этих категорий не применяются специальные разрешения или основания, кроме стандартных требований пограничного контроля.

В то же время выезд мужчин за границу в возрасте от 23 до 60 лет в марте 2026 года возможен только при наличии законных оснований, предусмотренных правилами пересечения государственной границы Украины.

Кто из мужчин 23–60 лет может выехать за границу

Право на пересечение границы имеют лица, имеющие подтвержденные законные основания, среди которых:

состояние здоровья (медицинские показания);

семейные обстоятельства;

обучение за границей (студенты, курсанты);

профессиональная деятельность (в частности в сфере медиа);

волонтерская деятельность и поездки, связанные с помощью ВСУ;

бронирование военнообязанных в определенных законом случаях.

Именно эти категории формируют перечень оснований, по которым разрешен выезд мужчин за границу в 2026 году.

Какие документы нужны для выезда мужчинам 18–22 лет

Для пересечения границы мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет необходимо иметь:

заграничный паспорт;

военно-учетный документ в бумажной или электронной форме, который имеют право проверять пограничники.

Каковы новые правила пересечения границы ЕС для мужчин 18–60 лет

С 12 октября 2025 года продолжают действовать обновленные правила выезда в страны ЕС в связи с запуском системы Entry/Exit System (EES), которая фиксирует все пересечения внешних границ Шенгенской зоны.

Система предусматривает обязательную цифровую биометрическую регистрацию вместо паспортных штампов.

Для прохождения контроля необходимо предоставить:

фото лица;

отпечатки четырех пальцев (для лиц от 12 лет);

данные из загранпаспорта;

информацию о дате и месте въезда или выезда;

данные о возможных отказах во въезде.

Система EES применяется к поездкам до 90 дней в течение 180 дней и направлена на:

контроль сроков пребывания иностранцев;

предотвращение нелегальной миграции;

выявление поддельных документов;

автоматизацию пограничного контроля.

Исключения в выезде мужчин за границу в марте: что известно

В марте 2026 года выезд мужчин призывного возраста за границу возможен только при наличии законных оснований, определенных действующим законодательством.

Так, мужчины могут выезжать в отпуск при условии бронирования и наличия официального разрешения от предприятия, на котором они работают.

Право на пересечение государственной границы также имеют мужчины, которые:

сопровождают лиц с инвалидностью;

выезжают на лечение за границу;

имеют другие законные, документально подтвержденные основания, предусмотренные правилами пересечения границы.

В то же время эти правила не распространяются на забронированных лиц, должности которых указаны в пункте 2.14 Правил пересечения государственной границы Украины.

Такие мужчины могут пересекать границу исключительно с целью служебных командировок и не имеют права на выезд в частных целях, в частности в отпуск.

Выезд мужчин за границу с 1 марта 2026 года: как избежать отказа на границе

С 1 марта 2026 года правила пересечения границы для военнообязанных мужчин остаются жестко регламентированными, а Госпогранслужба имеет законные основания для отказа во выезде даже при формальном наличии оснований.

Юристы предупреждают, что в выезде мужчин за границу с 1 марта могут отказать, если лицо:

не имеет военно-учетного документа в бумажной или электронной форме;

не предоставило официальных документов, подтверждающих право на выезд;

имеет расхождения между документами и данными в реестре Оберег;

находится в розыске или имеет ошибки в учетных данных;

не может документально подтвердить основание для пересечения границы.

Даже незначительные неточности в реестрах могут стать основанием для отказа без возможности выезда в тот же день.

Могут ли выезжать мужчины, исключенные из воинского учета, с 1 марта

К категории лиц, исключенных из воинского учета, относятся:

мужчины старше 60 лет;

лица, осужденные за тяжкие или особо тяжкие преступления;

граждане, признанные непригодными к военной службе по заключению ВВК;

лица, лишенные гражданства Украины.

Юристы подчеркивают: статус непригодного к службе не гарантирует автоматического разрешения на выезд за границу с 1 марта. Перед поездкой необходимо проверить, чтобы все данные были корректно внесены в государственные реестры.

Для законного пересечения границы необходимо:

подать заявление в ТЦК и СП и получить официальное решение об исключении из воинского учета;

иметь справку ВВК о непригодности к службе;

проверить актуальность данных в приложении Резерв+;

убедиться в синхронизации данных между реестрами.

Адвокаты советуют обязательно проверять информацию в Резерв+ перед выездом, поскольку именно расхождения в цифровых базах чаще всего становятся причиной отказа на пункте пропуска.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.