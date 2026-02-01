З 1 лютого 2026 року виїзд чоловіків за кордон не зазнає суттєвих змін, однак загальні обмеження залишаться актуальними.

Які саме зміни можливі в правилах виїзду чоловіків із 1 лютого 2026 року та хто зможе перетнути кордон – розповідаємо в матеріалі Фактів ICTV.

Правила перетину кордону чоловіками у 2026 році

Виїзд чоловіків за кордон з 1 лютого продовжать регулювати нормами закону Про мобілізацію. Так, він буде можливий лише за умови наявності чинного військово-облікового документа.

Під час перетину кордону працівники ДПСУ перевірятимуть документи всіх чоловіків, які мають право на виїзд відповідно до правил, тож перед поїздкою чоловікам необхідно актуалізувати свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про відстрочку до військово-облікового документа.

Згідно з вимогами законодавства, документ має містити VIN-код, який зчитують прикордонники для перевірки даних у електронному реєстрі. VIN-код може бути як у новому документі, так і вклеєний у військовий квиток старого зразка.

Виїзд за кордон для працівників медіа: новий порядок і умови

Чоловіки віком від 23 до 60 років, які працюють у сфері стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері, з 1 лютого 2026 року зможуть виїжджати за кордон на строк до 60 днів.

Для цього необхідно отримати лист-погодження від Державного комітету телебачення і радіомовлення України, у якому мають бути зазначені дата виїзду, орієнтовна дата повернення, пункт пропуску та інші обов’язкові дані.

Новий порядок виїзду дозволяє представникам медіа та інфосфери перетинати кордон, зокрема, для участі у міжнародних заходах. Раніше Державна прикордонна служба України розглядала кожен виїзд на підставі окремих листів від Міністерства культури.

Крім листа-погодження, для виїзду за кордон необхідно мати:

запрошення від іноземної організації з перекладом українською мовою;

закордонний паспорт громадянина України;

військово-обліковий документ з відмітками ТЦК та СП або електронний військово-обліковий документ.

Нові правила виїзду чоловіків: як Кабмін оновив порядок бронювання

Зауважимо, що постанова Кабінету міністрів від 8 грудня 2025 року передбачає нові правила виїзду чоловіків, які є заброньованими військовозобов’язаними.

Так, підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати працівників на строк до 45 днів, що дасть можливість фахівцю усунути порушення військового обліку та завершити оформлення необхідних документів без ризику втрати роботи.

Ще одна важлива зміна стосується підприємств, визнаних критично важливими. Для них скасували фіксований термін перевірки списків працівників, яких подають на бронювання. Раніше така перевірка тривала до 72 годин.

У Кабміні пояснюють, що новий порядок дозволить швидше ухвалювати рішення щодо бронювання, не зупиняти роботу підприємств і забезпечити захист працівників, які мають законне право на бронь та, відповідно, можливість виїзду за кордон у передбачених законом випадках.

Нові ініціативи щодо виїзду чоловіків: кого можуть не випускати за кордон

В Україні тривають дискусії щодо можливих змін правил виїзду чоловіків за кордон.

Зокрема, у Верховній Раді розглядають ініціативи, які передбачають розширення переліку осіб, яким можуть заборонити залишати країну.

Так, народний депутат від Слуги народу Олександр Федієнко заявив, що обмеження можуть стосуватися чоловіків, заброньованих на критично важливих підприємствах. За його словами, якщо працівник отримав бронь через виконання функцій, важливих для держави, він має перебувати в Україні, а не за кордоном.

Наразі відповідний законопроєкт опрацьовують у профільному комітеті Верховної Ради. Остаточних рішень щодо зміни правил виїзду чоловіків поки не ухвалено, а можливі нововведення перебувають на стадії обговорення.

Правила виїзду чоловіків з 1 лютого 2026: кому дозволено перетинати кордон

Згідно з чинними нормами, з 1 лютого 2026 року без обмежень можуть виїжджати за кордон чоловіки віком від 18 до 22 років, а також особи старші за 60 років.

Що стосується чоловіків віком від 23 до 60 років, їхній виїзд за кордон дозволений лише за наявності законних підстав, передбачених правилами перетину державного кордону. До них належать:

стан здоров’я;

сімейні обставини;

навчання за кордоном (студенти та курсанти);

професійна діяльність, зокрема у сфері медіа;

поїздки, пов’язані з допомогою ЗСУ та волонтерською діяльністю.

Які документи потрібні для виїзду чоловікам 18-22 років

Для перетину кордону чоловікам віком від 18 до 22 років необхідно мати:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі, який мають право перевіряти прикордонники.

Документи для виїзду чоловіків 18-60 років і нові правила ЄС

З 12 жовтня 2025 року для всіх громадян України, зокрема військовозобов’язаних чоловіків, діють оновлені правила перетину кордонів ЄС у зв’язку із запуском системи Entry/Exit System (EES).

Система фіксує всі перетини зовнішніх кордонів Шенгенської зони та передбачає обов’язкову цифрову реєстрацію замість паспортних штампів.

Для проходження реєстрації необхідно надати:

фото обличчя;

відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років);

дані із закордонного паспорта;

інформацію про дату, місце в’їзду або виїзду та можливі відмови у в’їзді.

Також усі пасажири транспорту мають виходити для проходження біометричного контролю.

Система EES застосовується до поїздок до 90 днів протягом 180 днів і спрямована на контроль перебування іноземців у Шенгенській зоні та запобігання використанню підроблених документів.

Виїзд чоловіків у лютому 2026 року: хто має право на винятки

У лютому 2026 року чоловіки призовного віку можуть виїжджати за кордон у відпустку, але лише за умови наявності бронювання та офіційного дозволу від підприємства, на якому вони працюють.

Крім того, право на виїзд за кордон мають чоловіки, які:

супроводжують осіб з інвалідністю;

виїжджають на лікування;

мають інші законні та документально підтверджені підстави.

Водночас ці правила не поширюються на заброньованих осіб, посади яких зазначені у пункті 2.14 Правил перетину державного кордону. Такі чоловіки можуть перетинати кордон виключно для службових відряджень.

Як уникнути відмови у виїзді чоловіків за кордон з 1 лютого 2026 року

Юристи попереджають, що Держприкордонслужба може відмовити у перетині кордону військовозобов’язаним, які:

не мають військово-облікового документа у паперовій або електронній формі;

не надали документів, що підтверджують право на виїзд;

мають розбіжності між документами та даними в реєстрі Оберіг;

перебувають у розшуку або мають помилки в облікових даних;

не можуть підтвердити підставу для виїзду.

Чи можуть виїжджати чоловіки, виключені з військового обліку

До категорії виключених з військового обліку належать:

чоловіки старші за 60 років;

засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочини;

особи, визнані непридатними до служби за висновком ВЛК;

громадяни, яким припинено громадянство України.

Юристи наголошують: навіть статус непридатного до служби не гарантує автоматичного дозволу на виїзд. Перед поїздкою необхідно переконатися, що всі дані коректно внесені до реєстрів.

Для виїзду чоловіку, виключеному з військового обліку, потрібно:

подати заяву до ТЦК та СП і отримати рішення про виключення;

мати довідку ВЛК про непридатність;

перевірити актуальність даних у застосунку Резерв+.

Адвокати радять обов’язково перевіряти інформацію в Резерв+ перед перетином кордону, щоб уникнути відмови на пункті пропуску.

Нагадаємо, Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 4 травня. Президент України Володимир Зеленський підписав закони 26 січня.

