Через кілька днів будемо готові до відкриття всіх кластерів — Зеленський про вступ до ЄС
- Володимир Зеленський заявив, що Україна буде технічно готова до вступу в ЄС до 2027 року, проте наразі деякі країни-члени блокують відкриття переговорних кластерів.
- Через ризик подальшого саботажу з боку Росії через лояльні до неї держави, Україна наполягає на фіксації конкретної дати членства у мирному плані.
До 2027 року Україна буде готова технічно до вступу в Європейський Союз. Але низка країн-членів ЄС досі блокують відкриття переговорних кластерів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами 2 березня.
Зеленський про шлях України до ЄС
– Буквально за кілька днів Україна буде готова технічно щодо відкриття всіх, уже шістьох, кластерів. Ми готові, але не всі лідери Європейського Союзу. Ви знаєте чому, хто причина, хто блокує, – сказав президент.
За його словами, не всі країни готові дати цю можливість Україні. Президент наголосив, що Україна багато разів говорила, що до 2027 року буде технічно готова стати членом ЄС.
– Безумовно, це не залежить від України. Україна свою роботу вже зробить, – стверджує він.
Як пояснив президент, саме тому необхідна фіксована дати вступа України до Європейського Союзу в мирному плані, що зараз складається з 20 пунктів.
На його думку, українська сторона чітко знає, що обіцянки США та Європі з боку російського диктатора Володимира Путіна є лише брехнею.
Очільник Кремля блокуватиме членство України в ЄС через Угорщину або іншу країну, стверджує Зеленський.