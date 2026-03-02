До 2027 року Україна буде готова технічно до вступу в Європейський Союз. Але низка країн-членів ЄС досі блокують відкриття переговорних кластерів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами 2 березня.

Зеленський про шлях України до ЄС

– Буквально за кілька днів Україна буде готова технічно щодо відкриття всіх, уже шістьох, кластерів. Ми готові, але не всі лідери Європейського Союзу. Ви знаєте чому, хто причина, хто блокує, – сказав президент.

За його словами, не всі країни готові дати цю можливість Україні. Президент наголосив, що Україна багато разів говорила, що до 2027 року буде технічно готова стати членом ЄС.

– Безумовно, це не залежить від України. Україна свою роботу вже зробить, – стверджує він.

Як пояснив президент, саме тому необхідна фіксована дати вступа України до Європейського Союзу в мирному плані, що зараз складається з 20 пунктів.

На його думку, українська сторона чітко знає, що обіцянки США та Європі з боку російського диктатора Володимира Путіна є лише брехнею.

Очільник Кремля блокуватиме членство України в ЄС через Угорщину або іншу країну, стверджує Зеленський.

