Не отказалась от захвата территорий Украины: Палиса об амбициозных планах РФ
- РФ не отказалась от планов по оккупации территорий Украины, в частности, Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы.
- В то же время Павел Палиса отметил, что объективно в ближайшие шесть месяцев возможностей это сделать у россиян нет.
- Также он подчеркнул, что силы РФ за 2025 год оккупировали "меньше процента общей территории Украины, потеряв более 450 тысяч своих военных".
РФ не отказалась от планов оккупировать территории Украины, включая областные центры – Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу, заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.
Палиса раскрыл амбициозный план России
В интервью телевизионному проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії Павел Палиса заявил, что пока не видит признаков того, чтобы РФ хотела закончить войну.
– Я вижу амбициозные планы Московщины. Они не отказались от захвата Донбасса. Они все еще планируют создать буферную зону на территории Харьковской и Сумской области. Они рассчитывают максимально продвинуться в Днепропетровской и Запорожской области и создать условия, когда они смогут претендовать на захват Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы. На данный момент объективно у россиян я не вижу возможностей реализовать эти планы в ближайшие шесть месяцев, – сказал бригадный генерал.
Палиса отметил, что силы РФ за 2025 год оккупировали “меньше процента от общей территории Украины, потеряв более 450 тысяч своих военных”. По его мнению, для оккупации 6 тысяч кв. км, которые находятся под контролем Украины в Донецкой области, российским военным понадобится ориентировочно полтора года и “ресурс, равный величине нынешней группировки ВС РФ на территории Украины”.
– Им будет очень тяжело это сделать. Это будет совсем не так быстро, как они хотят, – подчеркнул заместитель руководителя Офиса президента.