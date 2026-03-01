РФ не отказалась от планов оккупировать территории Украины, включая областные центры – Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу, заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Палиса раскрыл амбициозный план России

В интервью телевизионному проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії Павел Палиса заявил, что пока не видит признаков того, чтобы РФ хотела закончить войну.

– Я вижу амбициозные планы Московщины. Они не отказались от захвата Донбасса. Они все еще планируют создать буферную зону на территории Харьковской и Сумской области. Они рассчитывают максимально продвинуться в Днепропетровской и Запорожской области и создать условия, когда они смогут претендовать на захват Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы. На данный момент объективно у россиян я не вижу возможностей реализовать эти планы в ближайшие шесть месяцев, – сказал бригадный генерал.

Палиса отметил, что силы РФ за 2025 год оккупировали “меньше процента от общей территории Украины, потеряв более 450 тысяч своих военных”. По его мнению, для оккупации 6 тысяч кв. км, которые находятся под контролем Украины в Донецкой области, российским военным понадобится ориентировочно полтора года и “ресурс, равный величине нынешней группировки ВС РФ на территории Украины”.

Сейчас смотрят

– Им будет очень тяжело это сделать. Это будет совсем не так быстро, как они хотят, – подчеркнул заместитель руководителя Офиса президента.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.