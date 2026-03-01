Не відмовилась від захоплення територій України: Паліса про амбітні плани РФ
- РФ не відмовилась від планів щодо окупації територій України, зокрема Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і Одеси.
- Водночас Павло Паліса зазначив, що об'єктивно у найближчі шість місяців можливостей це зробити у росіян немає.
- Також він наголосив, що сили РФ за 2025 рік окупували "менше відсотка від загальної території України, втративши більше 450 тисяч своїх військових.
РФ не відмовилася від планів окупації території України включно з обласними центрами – Запоріжжям, Херсоном, Миколаєвом і Одесою, заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.
Паліса розкрив амбітний план Росії
В інтерв’ю телевізійному проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Павло Паліса заявив, що наразі не бачить ознак того, щоб РФ хотіла закінчити війну.
– Я бачу амбітні плани Московщини. Вони не відмовилися від захоплення Донеччини. Вони все ще планують створення буферної зони на території Харківської і Сумської області. Вони розраховують максимально просунутися у Дніпропетровській і Запорізькій області і створити умови, коли вони зможуть претендувати на захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і Одеси. Станом на зараз об’єктивно у росіян я не бачу можливостей реалізувати ці плани у найближчі шість місяців, – сказав бригадний генерал.
Паліса зауважив, що сили РФ за 2025 рік окупували “менше відсотка від загальної території України, уклавши більше 450 тисяч своїх військових”. На його думку, для окупації 6 тис. кв. км, які знаходяться під контролем України в Донецькій області, російським військовим “знадобиться орієнтовно півтора року” і «ресурс, який дорівнює величині теперішнього угруповання ЗС РФ на території України.
– Їм буде дуже важко це зробити. Це буде зовсім не так швидко, як вони собі хочуть, – наголосив заступник керівника Офісу президента.