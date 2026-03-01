РФ не відмовилася від планів окупації території України включно з обласними центрами – Запоріжжям, Херсоном, Миколаєвом і Одесою, заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Паліса розкрив амбітний план Росії

В інтерв’ю телевізійному проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Павло Паліса заявив, що наразі не бачить ознак того, щоб РФ хотіла закінчити війну.

– Я бачу амбітні плани Московщини. Вони не відмовилися від захоплення Донеччини. Вони все ще планують створення буферної зони на території Харківської і Сумської області. Вони розраховують максимально просунутися у Дніпропетровській і Запорізькій області і створити умови, коли вони зможуть претендувати на захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і Одеси. Станом на зараз об’єктивно у росіян я не бачу можливостей реалізувати ці плани у найближчі шість місяців, – сказав бригадний генерал.

Паліса зауважив, що сили РФ за 2025 рік окупували “менше відсотка від загальної території України, уклавши більше 450 тисяч своїх військових”. На його думку, для окупації 6 тис. кв. км, які знаходяться під контролем України в Донецькій області, російським військовим “знадобиться орієнтовно півтора року” і «ресурс, який дорівнює величині теперішнього угруповання ЗС РФ на території України.

Зараз дивляться

– Їм буде дуже важко це зробити. Це буде зовсім не так швидко, як вони собі хочуть, – наголосив заступник керівника Офісу президента.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.