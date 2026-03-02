Министерство обороны расширяет перечень отсрочек от мобилизации, которые можно оформить через приложение Резерв+.

Сейчас в Резерв+ запустили отсрочку для многодетных родителей независимо от семейного положения.

Новая отсрочка для многодетных родителей в Резерв

Как сообщили в Минобороны, оформление отсрочек в Резерв+ дает возможность подавать заявки онлайн без обращений в учреждения и уменьшает нагрузку на государственные органы.

Теперь подать запрос онлайн могут военнообязанные, которые:

имеют троих или более детей до 18 лет, рожденных в Украине в одном или разных браках или вне брака;

не являются должниками по уплате алиментов, то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;

имеют корректно внесенные данные в государственных реестрах.

Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по уплате алиментов превышает три месяца, отсрочку не предоставят.

Сначала нужно обновить информацию и погасить долг по алиментам, после чего подать запрос повторно.

Как получить отсрочку онлайн

Подайте запрос в приложении Резерв+. Система автоматически проверит основания через государственные реестры.

Если основания подтверждаются, отсрочка предоставляется автоматически. Информация о ней появляется в электронном военно-учетном документе.

Процесс полностью автоматизирован, без справок, бумажных заявлений и визитов в ТЦК или ЦНАП. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.

Сейчас в Резерв+ доступны 11 типов онлайн-отсрочек, которые можно оформить быстро и без бюрократии, для таких категорий:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют супруга (супругу) с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военных с ребенком;

родители трех и более детей в одном браке;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профессионального образования.

