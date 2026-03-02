В Резерв+ запустили новую отсрочку для многодетных родителей
Министерство обороны расширяет перечень отсрочек от мобилизации, которые можно оформить через приложение Резерв+.
Сейчас в Резерв+ запустили отсрочку для многодетных родителей независимо от семейного положения.
Новая отсрочка для многодетных родителей в Резерв
Как сообщили в Минобороны, оформление отсрочек в Резерв+ дает возможность подавать заявки онлайн без обращений в учреждения и уменьшает нагрузку на государственные органы.
Теперь подать запрос онлайн могут военнообязанные, которые:
- имеют троих или более детей до 18 лет, рожденных в Украине в одном или разных браках или вне брака;
- не являются должниками по уплате алиментов, то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;
- имеют корректно внесенные данные в государственных реестрах.
Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по уплате алиментов превышает три месяца, отсрочку не предоставят.
Сначала нужно обновить информацию и погасить долг по алиментам, после чего подать запрос повторно.
Как получить отсрочку онлайн
Подайте запрос в приложении Резерв+. Система автоматически проверит основания через государственные реестры.
Если основания подтверждаются, отсрочка предоставляется автоматически. Информация о ней появляется в электронном военно-учетном документе.
Процесс полностью автоматизирован, без справок, бумажных заявлений и визитов в ТЦК или ЦНАП. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.
Сейчас в Резерв+ доступны 11 типов онлайн-отсрочек, которые можно оформить быстро и без бюрократии, для таких категорий:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют супруга (супругу) с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины военных с ребенком;
- родители трех и более детей в одном браке;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профессионального образования.