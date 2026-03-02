Міністерство оборони розширює перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити через застосунок Резерв+.

Зараз у Резерв+ запустили відстрочку для багатодітних батьків незалежно від сімейного стану.

Нова відстрочка для багатодітних батьків у Резерв+

Як повідомили у Міноборони, оформлення відстрочок у Резерв+ дає можливість подавати заявки онлайн без звернень до установ і зменшує навантаження на державні органи.

Тепер подати запит онлайн можуть військовозобов’язані, які:

мають трьох або більше дітей до 18 років, які народжені в Україні в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом;

не є боржниками зі сплати аліментів, тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці;

мають коректно внесені дані у державних реєстрах;

Якщо дані в реєстрах неактуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує три місяці, відстрочку не нададуть.

Спершу потрібно оновити інформацію та погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно.

Як отримати відстрочку онлайн

Подайте запит у застосунку Резерв+. Система автоматично перевірить підстави через державні реєстри.

Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично. Інформація про неї з’являється в електронному військово-обліковому документі.

Процес повністю автоматизований, без довідок, паперових заяв і візитів у ТЦК або ЦНАП. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин.

Зараз у Резерв+ доступні 11 типів онлайн-відстрочок, які можна оформити швидко та без бюрократії, для таких категорій:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та професійної освіти.

