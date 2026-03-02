Сили оборони України уразили центр дальнього космічного зв’язку, а також низку об’єктів Протиповітряної оборони та живу силу противника.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

ЗСУ уразили обʼєкти окупантів

Так, у ніч на 2 березня українські військові завдали ураження центру дальнього космічного зв’язку в районі населеного пункту Вітине, а також радіолокаційній станції Подльот-К1 поблизу Виноградного на тимчасово окупованій території Криму.

Крім того, на тимчасово окупованій частині Луганської області минулої доби під удари потрапили радіолокаційна станція Каста 2Е2 у районі Любимого та РЛС ЯСТРЕБ А-В поблизу Тополів.

Українські підрозділи також діяли проти районів зосередження живої сили підрозділу радіоелектронної розвідки Рубікон у Керменчику на тимчасово окупованій території Донецької області та в районі населеного пункту Кінські Роздори на окупованій частині Запорізької області.

Інформація про втрати противника та масштаби пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, напередодні, у ніч на 1 березня 2026 року, українські військові уразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 в районі населеного пункту Мангуш.

Також ЗСУ уразили радіолокаційну станцію С-300В4 поблизу Новокраснівки на тимчасово окупованій території Донецької області.

