ЗСУ вдарили по центру космічного зв’язку в окупованому Криму та об’єктах ППО РФ
- У ніч на 2 березня Сили оборони уразили стратегічний об’єкт зв’язку в Криму.
- Під удари потрапили кілька радіолокаційних станцій на окупованих територіях.
- Також атаковано райони зосередження підрозділів радіорозвідки противника.
Сили оборони України уразили центр дальнього космічного зв’язку, а також низку об’єктів Протиповітряної оборони та живу силу противника.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
ЗСУ уразили обʼєкти окупантів
Так, у ніч на 2 березня українські військові завдали ураження центру дальнього космічного зв’язку в районі населеного пункту Вітине, а також радіолокаційній станції Подльот-К1 поблизу Виноградного на тимчасово окупованій території Криму.
Крім того, на тимчасово окупованій частині Луганської області минулої доби під удари потрапили радіолокаційна станція Каста 2Е2 у районі Любимого та РЛС ЯСТРЕБ А-В поблизу Тополів.
Українські підрозділи також діяли проти районів зосередження живої сили підрозділу радіоелектронної розвідки Рубікон у Керменчику на тимчасово окупованій території Донецької області та в районі населеного пункту Кінські Роздори на окупованій частині Запорізької області.
Інформація про втрати противника та масштаби пошкоджень уточнюється.
Нагадаємо, напередодні, у ніч на 1 березня 2026 року, українські військові уразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 в районі населеного пункту Мангуш.
Також ЗСУ уразили радіолокаційну станцію С-300В4 поблизу Новокраснівки на тимчасово окупованій території Донецької області.