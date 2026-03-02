Беспилотники Службы безопасности Украины совместно с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по военным и нефтяным объектам в порту Новороссийск, поразив корабли, системы противовоздушной обороны и критическую нефтяную инфраструктуру.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в Службе безопасности Украины.

Удар по порту Новороссийск 2 марта: что известно

По предварительным данным, атаку осуществили беспилотники Центра специальных операций Альфа СБУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины.

Сейчас смотрят

По предварительным данным, поражены:

военные корабли;

радар наведения 30Н6Е2 зенитного ракетного комплекса С-300 ПМУ-2 Фаворит;

зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С2;

шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале Шесхарис.

С ночи на территории порта продолжается масштабный пожар.

По информации источника, атака существенно повлияла на работу одного из ключевых логистических узлов России на Черном море.

Ранее СМИ сообщали об поражении нефтеналивного терминала Шесхарис в Новороссийске.

Этот объект играет важную роль в обеспечении топливом российских группировок, участвующих в войне против Украины.

По данным источника, поражение этого терминала напрямую влияет на военную логистику РФ и сокращает поступления нефтедолларов в российский бюджет.

В СБУ подчеркнули, что спецслужба продолжает системную работу по ослаблению военного, финансового и логистического потенциала врага.

— Каждая такая спецоперация напрямую влияет на способность россиян вести боевые действия и получать нефтедолларовые поступления в бюджет. Сезон весенней “бавовны” начат, — отметил собеседник агентства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.