Президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил о договоренности с Украиной оценить, сколько времени потребуется на восстановление транзита нефти по нефтепроводу Дружба.

Об этом он сказал в Киеве во время пресс-конференции совместно с президентом Владимиром Зеленским и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Восстановление транзита по нефтепроводу Дружба

— Когда страна Евросоюза имеет проблемы с третьей страной, она обращается к ЕС, чтобы там помогли решить эту проблему. Именно это мы сейчас и делаем, — сказал Антониу Кошта.

По его словам, есть договоренность, что Украина в ближайшее время оценит, сколько времени нужно на восстановление транзита нефти, сказал председатель Евросовета.

В то же время Антониу Кошта подчеркнул, что существуют альтернативные маршруты поставки нефти в Венгрию.

Также Кошта возмущен заявлениями Венгрии о том, чтобы заблокировать решение Европейского Совета о кредите в €90 млрд для Украины.

— Решение Европейского Совета может изменить только Европейский Совет, — напомнил он.

Кошта призвал Венгрию выполнить принятое решение о кредите для Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение об этом кредите в €90 млрд уже принято и страны-члены Евросоюза дали свое слово.

— Это слово невозможно нарушить, поэтому мы обеспечим этот кредит так или иначе. У нас есть разные способы, и мы ими воспользуемся, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Будапешт уже блокировал 90 млрд евро помощи для Украины, связывая этот вопрос с возобновлением транзита нефти через Дружбу.

Что касается нефтепровода, то президент Еврокомиссии подчеркнула, что российские удары по Дружбе повлияли на энергетическую безопасность стран Европы.

Она также поблагодарила главу правительства Хорватии Андрея Пленковича за его решение о поставках нефти Венгрии, Словакии и Сербии через Адриатический трубопровод.

— Одновременно мы просим ускорить ремонт трубопровода после российских ударов, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Отсутствие поставок российской нефти через Дружбу после повреждения нефтепровода ударами РФ в конце января вынудило Словакию и Венгрию объявить чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли, а также привело к напряженности в отношениях Будапешта и Братиславы с Украиной.

Источник : Офіс президента

