По состоянию на конец 2025 года россияне казнили 337 украинских военнопленных.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Украинские военнопленные подвергаются пыткам

Омбудсмен выступил во время интерактивного диалога на заседании Совета ООН по правам человека.

Лубинец констатировал, что Россия превратила пытки в государственную политику и использует их как оружие.

— Согласно данным ООН, более 95% украинских военнопленных подвергаются систематическим пыткам, а по состоянию на конец 2025 года 337 украинских военнопленных были сознательно и жестоко казнены россиянами, — подчеркнул Лубинец.

Он призвал международное сообщество усилить давление на Россию, обеспечить полное документирование каждого преступления и привлечь виновных к ответственности.

— Эта тема критически важна — мир не может оставаться в стороне, — отметил уполномоченный ВР по правам человека.

Напомним, Запорожская областная прокуратура открыла уголовное производство из-за расстрела трех украинских военнопленных российскими военными в зоне боевых действий на Запорожском направлении.

15 ноября прошлого года в интернете обнародовали видео, на котором зафиксирован расстрел трех украинских военнослужащих, которых россияне взяли в плен.

Военное преступление произошло 14 ноября на Гуляйпольском направлении, где продолжались интенсивные боевые действия.

