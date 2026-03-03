Станом на кінець 2025 року росіяни стратили 337 українських військовополонених.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Українські військовополонені зазнають систематичних тортур

Омбудсмен виступив під час Інтерактивного діалогу на засіданні Ради ООН з прав людини.

Лубінець констатував, що Росія перетворила катування на державну політику та використовує його як зброю.

– Згідно з даними ООН, понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур, а станом на кінець 2025 року 337 українських військовополонених були свідомо й жорстоко страчені росіянами, – наголосив Лубінець.

Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, забезпечити повне документування кожного злочину та притягнути винних осіб до відповідальності.

– Ця тема критично важлива – світ не може залишатися осторонь, – зазначив уповноважений ВР з прав людини.

Нагадаємо, Запорізька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження через розстріл трьох українських військовополонених російськими військовими в зоні бойових дій на Запорізькому напрямку.

15 листопада минулого року в інтернеті оприлюднили відео, на якому зафіксовано розстріл трьох українських військовослужбовців, яких росіяни взяли в полон.

Воєнний злочин стався 14 листопада на Гуляйпільському напрямку, де тривали інтенсивні бойові дії.

