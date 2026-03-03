В ночь на 3 марта, с 18:00 2 марта, РФ атаковала Украину 136 воздушными целями.

Ночная атака на Украину 3 марта: что известно

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, противник атаковал Украину 136 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым. Около 80 из них – Шахеды.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 127 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано попадание 5 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Напомним, что ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что за зиму РФ совершила 14 массированных комбинированных атак по Украине. Враг выпустил более 700 ракет и сотни дронов разных типов. В то же время отмечалось, что, несмотря на интенсивность ударов, ПВО сохранила контроль над ситуацией.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1469-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

