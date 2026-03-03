У ніч на 3 березня, з 18:00 2 березня, РФ атакувала Україну 136 повітряними цілями.

Нічна атака на Україну 3 березня: що відомо

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, противник атакував Україну 136 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим. Близько 80 із них – Шахеди.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Нагадаємо, що раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що за зиму РФ здійснила 14 масованих комбінованих атак по Україні. Ворог випустив понад 700 ракет і сотні дронів різних типів. Водночас зазначалось, що попри інтенсивність ударів, ППО зберегла контроль над ситуацією.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1469-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

