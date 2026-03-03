Волошин опроверг фейк россиян о якобы захвате двух сел в Запорожской области
- Села Веселянка и Малые Щербаки в Запорожской области находятся под контролем Сил обороны Украины, информация об их захвате является фейком.
- Российские войска выпустили по селу Чаривное в Гуляйпольском районе 40–50 неуправляемых авиационных ракет.
Враг не контролирует села Веселянка и Малые Щербаки в Запорожской области.
Информация о якобы захвате этих населенных пунктов российскими войсками не соответствует действительности.
Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Веселянка и Малые Щербаки под контролем Сил обороны
Он назвал фейком сообщения о якобы захвате села Малые Щербаки вблизи Орехова.
— Это полная чушь, там даже не было штурмовых действий. Силы обороны там держат оборону, населенный пункт продолжает находиться под нашим контролем, — сказал он.
Волошин также опровергнул заявления об оккупации села Веселянка.
Спикер напомнил, что российская пропаганда регулярно сообщает о “захвате” различных населенных пунктов.
Среди них — Зализничное, где ежедневно происходит до двух десятков боевых столкновений, однако российские войска не достигают успеха.
— Россияне пытаются изо всех сил захватить этот населенный пункт. Он расположен к юго-западу от Гуляйполя. Но наши воины успешно отражают все штурмовые действия и отбрасывают врага, — сказал спикер.
Кроме того, по селу Чаривное в Гуляйпольском районе Запорожской области российские войска выпустили 40-50 неуправляемых авиационных ракет.
В начале февраля сообщалось, что Силы обороны освободили село Терноватое на Гуляйпольском направлении Запорожской области.
30 января Минобороны РФ заявило о якобы полном захвате этого населенного пункта.