Ворог не контролює села Веселянка та Малі Щербаки у Запорізької області.

Інформація про нібито захоплення цих населених пунктів російськими військами не відповідає дійсності.

Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Веселянка та Малі Щербаки під контролем Сил оборони

Він назвав фейком повідомлення про начебто захоплення села Малі Щербаки поблизу Оріхова.

– Це повна нісенітниця, там навіть не було штурмових дій. Сили оборони там тримають оборону, населений пункт продовжує перебувати під нашим контролем, – сказав він.

Волошин також спростував заяви про окупацію села Веселянка.

Речник нагадав, що російська пропаганда регулярно повідомляє про “захоплення” різних населених пунктів.

Серед них – Залізничне, де щодня відбувається до двох десятків бойових зіткнень, однак російські війська не досягають успіху.

– Росіяни намагаються з усіх сил захопити цей населений пункт. Він розташований на південний захід від Гуляйполя. Але наші воїни успішно відбивають всі штурмові дії і відкидають ворога, – сказав речник.

Крім того, по селу Чарівне у Гуляйпільському районі Запорізької області російські війська випустили 40–50 некерованих авіаційних ракет.

На початку лютого повідомлялося, що Сили оборони звільнили село Тернувате на Гуляйпільському напрямку Запорізької області.

30 січня Міноборони РФ заявило про нібито повне захоплення цього населеного пункту.

