Силы обороны Украины освободили село Терноватое в Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

Об освобождении села сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Соответствующее видео он обнародовал в Telegram-канале.

ВСУ зачистили Терноватое в Запорожье

На записи видны украинские военнослужащие с государственным флагом Украины. Также бойцы держат трофейный флаг РФ.

На видео один из военных заявил о реальной ситуации в селе и обратился к противнику.

— Россияне иногда выкладывают в сеть свои… так называемые победы на час… Мы находимся в Тернуватом и делаем свое дело. Тернуватое наше, украинское, — сказал военнослужащий.

Напомним, Минобороны России 30 января заявило о якобы полном захвате Терноватого в Запорожской области.

Эту информацию опровергли Силы обороны Юга. Спикер Владислав Волошин объяснил, что российские войска пытались действовать в населенном пункте с помощью тактики инфильтрации.

По его словам, диверсионная группа противника проникла в село из-за сложных погодных условий.

— Они сняли даже с дронов несколько точек, где они разворачивали флаги, но буквально за час, если не меньше, Силы обороны провели разведывательно-поисковые действия в этом населенном пункте, осуществили зачистку. Поэтому вражеская группа была ликвидирована, — заявил Волошин.

Еще одну вражескую группу украинские военные взяли в плен. Для этого Силы обороны применили наземные роботизированные комплексы.

Фото: Андрей Коваленко

