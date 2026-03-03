Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не оставит Донбасс, ведь там проживает очень много украинцев, а еще там находится мощная линия обороны.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Контроль над Донбассом

По словам украинского президента, есть наработанные гарантии безопасности от американцев, но США хотят подписать их только в контексте соглашения с россиянами. Украина не соглашается.

Стороны в обсуждении остановились на 20-пунктном мирном плане и на вопросе контроля над территориями. Американцы подталкивают к обмену территориями, а россияне хотят ухода ВСУ с Донбасса.

— Но обмен территориями не в наших интересах. Кроме того, Москве нужно много сил, чтобы контролировать территории. Почему мы должны обменивать нашу территорию, которая является частью нашей Родины? — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что сейчас активно обсуждается судьба Донбасса, а это 5 800 кв. км украинской территории.

— Я пошел по дипломатическому пути, согласился на предложение США заморозить линию огня, чтобы хотя бы положить конец боевым действиям. Но россияне не согласились и хотят нашего полного вывода с Донбасса, — говорит Владимир Зеленский.

Тогда американцы предложили создать демилитаризованные зоны и свободные экономические зоны по обе стороны фронта. Зеленский в ответ подчеркнул, что это должно касаться обеих сторон, но россияне ответили, что это должно быть только со стороны Украины.

— Это чистое безумие, — говорит Владимир Зеленский.

На вопрос, согласилась бы Украина покинуть Донбасс, если бы имела гарантии союзников с иностранными войсками на местах, президент Зеленький ответил: Россияне не хотят иностранных войск в Украине.

Глава государства напомнил, что Россия привлекла к войне не менее 10 тыс. северокорейских солдат. Учитывая это, Владимир Зеленский не понимает, почему Москва должна решать, какие войска могут дислоцироваться на нашей территории.

— Но я хочу четко сказать: я никогда не оставлю Донбасс и 200 тыс. украинцев, которые там живут. Почему я должен это делать? Потому что Путин ставит это условием для мира? А потом выдвинет новые требования? Нет, я не согласен, — заявил Владимир Зеленский.

Он также напомнил, что на Донбассе простирается мощная линия обороны, и если Силы обороны отступят, то россияне получат беспрепятственный проход к Центру страны.

Владимир Зеленский вспомнил историю с выводом американских войск из Афганистана. Именно поэтому Украине нужна прочная линия обороны.

Напомним, что запланированная на 5-6 марта трехсторонняя встреча команд Украины, США и России в Абу-Даби пока не подтверждена из-за ситуации с безопасностью, однако остается актуальной.

