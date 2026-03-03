Президент України Володимир Зеленський заявив, що не залишить Донбас, адже там проживає дуже багато українців, а ще там потужна лінія оборони.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Контроль над Донбасом

За словами українського президента, є напрацьовані гарантії безпеки від американців, але США хочуть підписати їх лише в контексті угоди з росіянами. Україна не погоджується.

Зараз дивляться

Сторони в обговоренні зупинилися на 20-пунктному мирному плані і на питанні контролю над територіями. Американці підштовхують до обміну територіями, а росіяни хочуть відходу ЗСУ з Донбасу.

— Але обмін територіями не в наших інтересах. Крім того, Москві потрібно багато сил, щоб контролювати території. Чому ми повинні обмінювати нашу територію, яка є частиною нашої Батьківщини? — наголосив Володимир Зеленський.

Президент також зауважив, що зараз активно обговорюється доля Донбасу, а це 5 800 кв. км української території.

— Я пішов дипломатичним шляхом, погодився на пропозицію США заморозити лінію вогню, щоб хоча б покласти край бойовим діям. Але росіяни не погодилися і хочуть нашого повного виведення з Донбасу, — каже Володимир Зеленський.

Тоді американці запропонували створити демілітаризовані зони та вільні економічні зони по обидва боки фронту. Зеленський у відповідь наголосив, що це має стосуватися обох сторін, але росіяни відповіли, що це має бути тільки з боку України.

— Це чисте божевілля, — каже Володимир Зеленський.

На питання, чи готова була б Україна залишити Донбас, якби мала гарантії союзників з іноземними військами на місцях, президент Зеленький відповів: Росіяни не хочуть іноземних військ в Україні.

Очільник держави нагадав, що Росія залучила до війни щонайменше 10 тис. північнокорейських солдатів. З огляду на це Володимир Зеленський не розуміє, чому Москва повинна вирішувати, які війська можуть дислокуватися на нашій території.

— Але я хочу чітко сказати: я ніколи не залишу Донбас і 200 тис. українців, які там живуть. Чому я маю це робити? Тому що Путін ставить це умовою для миру? А потім висуне нові вимоги? Ні, я не погоджуюся, — заявив Володимир Зеленський.

Він також нагадав, що на Донбасі простягається потужна лінія оборони, і якщо Сили оборони відступлять, то росіяни отримають безперешкодний прохід до Центру країни.

Володимир Зеленський згадав історію із виведенням американських військ з Афганістану. Саме тому Україні потрібна міцна лінія оборони.

Нагадаємо, що запланована на 5–6 березня тристороння зустріч команд України, США та Росії в Абу-Дабі наразі не підтверджена через безпекову ситуацію, проте залишається актуальною.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.