Президент України Володимир Зеленський заявив, що посилював українську переговорну групу, бо хотів, щоб Росія і США не працювали різними каналами щодо закінчення війни.

Про це Зеленський заявив на брифінгу.

Переговорна команда ОПУ

Його журналісти запитали, чи змінилася реакція і відповідь росіян на прихід екскерівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова до переговорної команди.

Зараз дивляться

За словами президента, переговорна команда, до якої входять керівник ОПУ Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, нардеп Давид Арахамія та начальник Генштабу Андрій Гнатов, відносно недавно почала працювати, а тому ще зарано оцінювати її ефективність.

Ключовим критерієм ефективності нашої переговорної команди буде досягнення миру.

— В Офісі президента я зібрав всіх людей, з якими вони (росіяни та американці, — Ред.) контактували в той чи інший момент. Для мене було дуже важливо, щоб всі працювали в одній команді. І сьогодні у нас є одна команда. І я знаю, все одно (росіяни та американці, — Ред.) завжди хочуть мати паралельні канали, але ми не дамо їм такої можливості розділяти команди, і тим самим розділяти українське суспільство, — сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, якоїсь особливої реакції росіян на прихід у переговорну групу колишнього очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова він не помітив.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.