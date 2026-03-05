Азербайджан знаходиться на перетині Південно-східної Європи та Західної Азії, на узбережжі Каспійського моря. Факти ICTV розповідають, якою є кількість населення Азербайджану та площа країни.

Азербайджан: площа і населення

Населення Азербайджану становить 9 164 600 осіб (станом на 2011 рік). Його більшість представляють – азербайджанці (95%). Також у країні мешкають дагестанці (2,7 %), росіяни (1,8 %), іранський народ талиші (0,9%), євреї (0,09 %) та інші народи (1%).

Прогнозується, що у 2026 році кількість населення Азербайджану становитиме приблизно 10,45–10,65 млн людей. Більшість джерел вказують на цифру близько 10 454 855 осіб, з щорічним зростанням населення на рівні +0,55%.

Населення складається з 49,8% чоловіків та 50,2% жінок. Понад 51% населення країни проживає в містах, причому більше половини з них зосереджені у Великому Баку і Сумгаїті.

Загальна площа Азербайджану 86 600 км².

Нагадаємо, що сьогодні Азербайджан зазнав атаки з боку Ірану. Під ударом опинився аеропорт у Нахічевані, поранення отримали двоє людей.

Один з безпілотників впав на будівлю терміналу аеропорту Нахічеваня, інший – біля шкільної будівлі в селі Шекерабад.

Міністерство закордонних справ Азербайджану засудило ці дії, наголосивши, що напад суперечить нормам і принципам міжнародного права та загострює напруженість у регіоні.

Це відбувається на тлі проведення американської військової операції проти Ірану, яка почалась 28 лютого і триває і досі.

