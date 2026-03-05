В четверг, 5 марта, Украине удалось вернуть украинских защитников в рамках обмена пленными 200 на 200.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Обмен пленными 5 марта: что известно

По словам Владимира Зеленского, 5 марта 2026 года об обмене пленными стало известно 200 украинским семьям.

– Это всегда хорошие новости для всех нас, для всей страны – возвращение наших людей на родную землю. Среди тех, кто возвращается, – защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы, – перечислил украинский руководитель.

Он добавил, что каждый раз, когда наши дома, доказывает, что Украина работает, чтобы вернуть каждого и каждую. Для этого процесса привлекают посредников и никого не забывают.

Президент поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку в реализации этого обмена, а также всех украинских воинов, которые на фронте обеспечивают пополнение обменного фонда для Украины.

– Возвращение наших домой – это результат силы украинских защитников, – подытожил глава государства.

Между тем министр внутренних дел Игорь Клименко добавил, что это был только первый этап Женевских договоренностей, поэтому ожидается еще второй обмен пленными.

По его данным, среди возвращенных украинских защитников 9 – бойцы Национальной гвардии и 17 пограничников.

Министр сообщил, что часть военных находились в плену еще с 2022 года.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец также подчеркнул, что это был только первый этап обмена.

– Это военные ВСУ, в том числе ВМС и ТрО, НГУ, ГПСУ, ГССТ. Домой возвращается преимущественно солдатский и сержантский состав. Среди освобожденных есть защитники Азовстали и Мариуполя, – подчеркнул Лубинец.

По его словам, самому старшему освобожденному 59 лет, самому молодому – 27. Интересно, что сразу 18 из возвращенных защитников отпраздновали или отпразднуют день рождения в марте.

– Многие освобожденные находятся в сложном психологическом состоянии. У некоторых зафиксирован критически низкий вес… Мы мониторим соблюдение норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных, – сообщил омбудсмен.

Он подсчитал, что в целом с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть 6 622 наших граждан.

Отметим, что 5 марта появилась информация о том, что президент Зеленский надеется на новый обмен пленными с Россией в ближайшие дни.

Между тем, по данным проекта Хочу жить, в украинском плену сейчас находится самое большое за все время количество российских военнопленных.

Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся 5 февраля. Тогда домой вернули 157 украинцев.

Ранее Зеленский сообщил, что на проведение нового раунда переговоров между Украиной, США и Россией, в рамках которого должны были согласовать, в частности, новые обмены, влияет ситуация вокруг Ирана.

В своем вечернем обращении он отметил, что из-за обострения ситуации с безопасностью в настоящее время нет необходимых условий для проведения трехсторонней встречи.

