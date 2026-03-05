В четверг, 5 марта, Украине удалось вернуть украинских защитников в рамках обмена пленными 200 на 200.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Обмен пленными 5 марта: что известно

По словам Владимира Зеленского, 5 марта 2026 года об обмене пленными стало известно 200 украинским семьям.

– Это всегда хорошие новости для всех нас, для всей страны – возвращение наших людей на родную землю. Среди тех, кто возвращается, – защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы, – перечислил украинский руководитель.

Он добавил, что каждый раз, когда наши дома, доказывает, что Украина работает, чтобы вернуть каждого и каждую. Для этого процесса привлекают посредников и никого не забывают.

Президент поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку в реализации этого обмена, а также всех украинских воинов, которые на фронте обеспечивают пополнение обменного фонда для Украины.

– Возвращение наших домой – это результат силы украинских защитников, – подытожил глава государства.

Между тем министр внутренних дел Игорь Клименко добавил, что это был только первый этап Женевских договоренностей, поэтому ожидается еще второй обмен пленными.

Обмен пленными 5 марта 2026 года
По его данным, среди возвращенных украинских защитников 9 – бойцы Национальной гвардии и 17 пограничников.

Министр сообщил, что часть военных находились в плену еще с 2022 года.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец также подчеркнул, что это был только первый этап обмена.

– Это военные ВСУ, в том числе ВМС и ТрО, НГУ, ГПСУ, ГССТ. Домой возвращается преимущественно солдатский и сержантский состав. Среди освобожденных есть защитники Азовстали и Мариуполя, – подчеркнул Лубинец.

По его словам, самому старшему освобожденному 59 лет, самому молодому – 27. Интересно, что сразу 18 из возвращенных защитников отпраздновали или отпразднуют день рождения в марте.

– Многие освобожденные находятся в сложном психологическом состоянии. У некоторых зафиксирован критически низкий вес… Мы мониторим соблюдение норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных, – сообщил омбудсмен.

Он подсчитал, что в целом с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть 6 622 наших граждан.

Отметим, что 5 марта появилась информация о том, что президент Зеленский надеется на новый обмен пленными с Россией в ближайшие дни.

Между тем, по данным проекта Хочу жить, в украинском плену сейчас находится самое большое за все время количество российских военнопленных.

Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся 5 февраля. Тогда домой вернули 157 украинцев.

Ранее Зеленский сообщил, что на проведение нового раунда переговоров между Украиной, США и Россией, в рамках которого должны были согласовать, в частности, новые обмены, влияет ситуация вокруг Ирана.

В своем вечернем обращении он отметил, что из-за обострения ситуации с безопасностью в настоящее время нет необходимых условий для проведения трехсторонней встречи.

