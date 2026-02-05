У четвер, 5 лютого, в Україну вдалося повернути українських захисників та цивільних у межах обміну полоненими 157 на 157.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зауважимо, що про обмін полоненими у форматі 157 на 157 напередодні повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

– Також буде вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому. І загалом наша українська позиція дуже чітка: війну треба завершувати реально, – заявив він.

Президент уточнив, що йдеться не тільки про воїнів Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а й про цивільних, більшість з яких були в полоні ще з 2022 року.

– Солдати, сержанти та офіцери… Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати. Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України, – наголосив Зеленський.

Він додав, що без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів – це те, що підтримує, і можливість повертати українців додому з Росії.

– Продовжимо роботу, щоб звільнити наших людей із полону. Маємо повернути та обов’язково повернемо всіх. Щодо кожного прізвища ми працюємо. Щоб кожна сім’я дочекалася своїх, – підсумував український лідер.

Тим часом очільник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що 139 зі звільнених перебували в неволі ще з 2022 року.

– Серед тих, хто повертається додому, – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення. А також оборонці Маріуполя. Ці люди пройшли через надзвичайно важкі випробування, але вистояли, – повідомив Буданов.

За його словами, влада пам’ятає про кожного, хто досі залишається в полоні, і їхнє визволення є незмінним пріоритетом на кожних перемовинах.

Водночас Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими додає, що всього з російської неволі визволили 150 військових та 7 цивільних українців.

– Звільнені військовослужбовці захищали країну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, сумському, київському напрямках. Більша частина визволених сьогодні Захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертається військовослужбовець Національної гвардії, поневолений під час захоплення ЧАЕС, – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 23 роки, він був у полоні зі своїх 19. Російський суд незаконно засудив хлопця, захопленого під час оборони Маріуполя, до “довічного ув’язнення”.

Також стало відомо, що вік найстаршого визволеного сьогодні оборонця – 63 роки.

Коордштаб зазначає, що звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф також написав у себе у соцмережі Х, що делегації США, України та Росії домовилися про обмін 314 полоненими, не уточнюючи, про яку кількість українців йдеться.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Росія навмисне гальмувала процес обміну військовополоненими, який планували провести перед Новим роком.

15 листопада секретар РНБО Рустем Умєров заявив про проведення консультацій щодо відновлення процесу обмінів і звільнення українських людей з російського полону за посередництва партнерів у Туреччині та ОАЕ.

