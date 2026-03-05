У четвер, 5 березня, в Україну вдалося повернути українських захисників у межах обміну полоненими 200 на 200.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Обмін полоненими 5 березня: що відомо

За словами Володимира Зеленського, 5 березня 2026 року про обмін полоненими стало відомо 200 українським родинам.

– Це завжди хороші новини для всіх нас, для всієї країни – повернення наших людей на рідну землю. Серед тих, хто повертається, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці, – перерахував українських очільник.

Він додав, що щоразу, коли наші вдома, це доводить, що Україна працює, щоб повернути кожного й кожну. За його словами, для цього процесу залучають посередників і нікого не забувають.

Президент подякував Сполученим Штатам за підтримку в реалізації цього обміну, а також – усім українським воїнам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду для України.

– Повернення наших додому – це результат сили українських захисників, – підсумував очільник держави.

Тим часом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що це був тільки перший етап Женевських домовленостей, тож очікується ще другий обмін полоненими.

За його даними, серед повернених українських захисників 9 – бійці Національної гвардії та 17 прикордонників.

Міністр повідомив, що частина військових перебували в полоні ще з 2022 року.

Омбудсмен Дмитро Лубінець також наголосив, що це був тільки перший етап обміну.

– Це військові ЗСУ, у тому числі ВМС та ТрО, НГУ, ДПСУ, ДССТ. Додому повертається переважно солдатський та сержантський склад. Серед звільнених є оборонці Азовсталі та Маріуполя, – наголосив Лубінець.

За його словами, найстаршому звільненому 59 років, наймолодшому – 27. Також він розповів, що цікаво, що одразу 18 із повернутих захисників відсвяткували або відсвяткують день народження у березні.

– Багато звільнених перебувають у складному психологічному стані. У деяких зафіксована критично низька вага… Ми моніторимо дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених, – повідомив омбудсмен.

Він підрахував, що загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну вдалося повернути 6622 наших громадян.

Зауважимо, що 5 березня з’явилась інформація про те, що президент Зеленський сподівається на новий обмін полоненими з Росією найближчими днями.

Тим часом, за даними проєкту Хочу жить, в українському полоні наразі знаходиться найбільша за весь час кількість російських військовополонених – тисячі росіян заповнили українські табори для військовополонених.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими відбувся 5 лютого. Тоді додому повернули 157 українців.

Раніше Зеленський повідомив, що на проведення нового раунду переговорів між Україною, США та Росією, у межах якого мали погодити, зокрема, нові обміни, впливає ситуація навколо Ірану.

У своєму вечірньому зверненні він зазначив, що через загострення безпекової ситуації наразі немає необхідних умов для проведення тристоронньої зустрічі.

