У четвер, 5 березня, в Україну вдалося повернути українських захисників у межах обміну полоненими 200 на 200.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Обмін полоненими 5 березня: що відомо

За словами Володимира Зеленського, 5 березня 2026 року про обмін полоненими стало відомо 200 українським родинам.

– Це завжди хороші новини для всіх нас, для всієї країни – повернення наших людей на рідну землю. Серед тих, хто повертається, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці, – перерахував українських очільник.

Він додав, що щоразу, коли наші вдома, це доводить, що Україна працює, щоб повернути кожного й кожну. За його словами, для цього процесу залучають посередників і нікого не забувають. 

Президент подякував Сполученим Штатам за підтримку в реалізації цього обміну, а також – усім українським воїнам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду для України. 

– Повернення наших додому – це результат сили українських захисників, – підсумував очільник держави.

Тим часом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що це був тільки перший етап Женевських домовленостей, тож очікується ще другий обмін полоненими.

Обмен пленными 5 марта 2026 года
За його даними, серед повернених українських захисників 9 – бійці Національної гвардії та 17 прикордонників.

Міністр повідомив, що частина військових перебували в полоні ще з 2022 року.

Омбудсмен Дмитро Лубінець також наголосив, що це був тільки перший етап обміну.

– Це військові ЗСУ, у тому числі ВМС та ТрО, НГУ, ДПСУ, ДССТ. Додому повертається переважно солдатський та сержантський склад. Серед звільнених є оборонці Азовсталі та Маріуполя, – наголосив Лубінець.

За його словами, найстаршому звільненому 59 років, наймолодшому – 27. Також він розповів, що цікаво, що одразу 18 із повернутих захисників відсвяткували або відсвяткують день народження у березні. 

– Багато звільнених перебувають у складному психологічному стані. У деяких зафіксована критично низька вага… Ми моніторимо дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених, – повідомив омбудсмен.

Він підрахував, що загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну вдалося повернути 6622 наших громадян.

Зауважимо, що 5 березня з’явилась інформація про те, що президент Зеленський сподівається на новий обмін полоненими з Росією найближчими днями.

Тим часом, за даними проєкту Хочу жить, в українському полоні наразі знаходиться найбільша за весь час кількість російських військовополонених – тисячі росіян заповнили українські табори для військовополонених.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими відбувся 5 лютого. Тоді додому повернули 157 українців.

Раніше Зеленський повідомив, що на проведення нового раунду переговорів між Україною, США та Росією, у межах якого мали погодити, зокрема, нові обміни, впливає ситуація навколо Ірану.

У своєму вечірньому зверненні він зазначив, що через загострення безпекової ситуації наразі немає необхідних умов для проведення тристоронньої зустрічі.

Пов'язані теми:

Володимир ЗеленськийобмінОбмін полоненими
