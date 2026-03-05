Германия передала Укрзализныце 13 автомобилей — 10 пикапов и 3 микроавтобуса.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины в Facebook.

Помощь Германии для Укрзализныци: что известно

В рамках помощи Украине Германия передала железнодорожникам 10 пикапов и 3 микроавтобуса.

Сейчас смотрят

Отмечается, что это лишь часть более широкого пакета поддержки для украинской железной дороги.

В ближайшее время также ожидается передача генераторов, грузовиков и строительной техники.

Новые автомобили помогут подразделениям Укрзализныци оперативнее работать после вражеских обстрелов.

Транспорт передадут:

локомотивным бригадам;

путевым;

энергетикам;

связникам.

Именно эти специалисты, отмечают в министерстве, ежедневно выезжают на объекты железнодорожной инфраструктуры после атак российских войск.

Благодаря высокой проходимости пикапы могут работать даже в сложных условиях бездорожья и перевозить оборудование для ремонта.

Международные партнеры продолжают поддерживать восстановление критической инфраструктуры Украины, которая регулярно подвергается повреждениям из-за российских атак.

В частности, Франция объявила о новой помощи для энергетического сектора Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Франция передаст Украине 150 генераторов и €71 млн для поддержки энергетики.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.