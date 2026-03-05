Пикапы и микроавтобусы для Укрзализныци: Германия передала новую партию транспорта
- Германия передала Укрзализныце 13 автомобилей.
- Украина получила 10 пикапов и 3 микроавтобуса.
- Транспорт будет использоваться для ликвидации последствий обстрелов.
Германия передала Укрзализныце 13 автомобилей — 10 пикапов и 3 микроавтобуса.
Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины в Facebook.
Помощь Германии для Укрзализныци: что известно
В рамках помощи Украине Германия передала железнодорожникам 10 пикапов и 3 микроавтобуса.
Отмечается, что это лишь часть более широкого пакета поддержки для украинской железной дороги.
В ближайшее время также ожидается передача генераторов, грузовиков и строительной техники.
Новые автомобили помогут подразделениям Укрзализныци оперативнее работать после вражеских обстрелов.
Транспорт передадут:
- локомотивным бригадам;
- путевым;
- энергетикам;
- связникам.
Именно эти специалисты, отмечают в министерстве, ежедневно выезжают на объекты железнодорожной инфраструктуры после атак российских войск.
Благодаря высокой проходимости пикапы могут работать даже в сложных условиях бездорожья и перевозить оборудование для ремонта.
Международные партнеры продолжают поддерживать восстановление критической инфраструктуры Украины, которая регулярно подвергается повреждениям из-за российских атак.
В частности, Франция объявила о новой помощи для энергетического сектора Украины.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Франция передаст Украине 150 генераторов и €71 млн для поддержки энергетики.