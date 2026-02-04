Франция передаст Украине 150 генераторов и €71 млн на поддержку энергетического сектора.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Поддержка энергетики от Франции

Так, Шмыгаль встретился с министром-делегатом по вопросам внешней торговли и инвестиционной привлекательности Франции Николя Форисье.

Во время встречи министры обсудили дальнейшую поддержку и восстановление энергетического сектора Украины, а также реализацию двусторонних энергетических проектов, последствия массированных атак России по критической инфраструктуре и приоритеты восстановления и модернизации энергосистемы.

– Франция является одним из стратегических партнеров Украины в энергетическом секторе. Обсудили наши двусторонние проекты и пути развития сотрудничества, – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Министр поблагодарил Францию за поддержку привлечения €30 млрд энергетической помощи в рамках макрофинансовой поддержки Евросоюза. К тому же 46 грузов генераторов, трансформаторов и аварийного оборудования уже работают на восстановление энергосистемы, подытожил Денис Шмыгаль.

3 февраля Денис Шмыгаль вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте посетили одну из киевских ТЭЦ, которую во время сильных морозов в ночь со 2 на 3 февраля ракетами атаковали россияне.

По состоянию на 1 февраля в Украине завершили ремонт высоковольтной линии с Молдовой, что добавило 500 МВт для стабилизации энергоснабжения Юга.

31 января стало известно, что Украина получила от международных партнеров более 700 единиц энергооборудования общей мощностью около одного гигавата, заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Фото: Денис Шмыгаль

