Німеччина передала Укрзалізниці 13 автомобілів — 10 пікапів і 3 мікроавтобуси.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України у Facebook.

Допомога Німеччини для Укрзалізниці: що відомо

Це лише частина ширшого пакету підтримки для української залізниці. Найближчим часом також очікується передання генераторів, вантажівок та будівельної техніки.

Нові автомобілі допоможуть підрозділам Укрзалізниці оперативніше працювати після ворожих обстрілів.

Транспорт передадуть локомотивним бригадам, колійникам, енергетикам та зв’язківцям.

Саме ці фахівці, зазначають у міністерстві, щодня виїжджають на об’єкти залізничної інфраструктури після атак російських військ.

Завдяки високій прохідності пікапи можуть працювати навіть у складних умовах бездоріжжя та перевозити обладнання для ремонту.

Міжнародні партнери продовжують підтримувати відновлення критичної інфраструктури України, яка регулярно зазнає пошкоджень через російські атаки.

Зокрема, Франція оголосила про нову допомогу для енергетичного сектору України. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що країна передасть 150 генераторів і €71 млн.

