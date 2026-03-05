Требование российского диктатора Владимира Путина об отводе украинских войск из Донбасса является попыткой сохранить значительную часть российской армии и подготовиться к новым наступлениям.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому вещателю Rai Italia.

Зеленский о требованиях России по Донбассу

По словам президента, в мире начали распространяться заявления России о том, что война якобы может закончиться, если Украина покинет Донбасс.

Впрочем, Зеленский подчеркнул, что агрессия России только усиливалась, несмотря на предыдущие обещания Москвы.

Президент отметил, что Украина не может полагаться только на слова российской стороны.

— Мы должны понять, что если Украины не будет на Донбассе, то нет никакой гарантии, что Путин не продолжит войну. Я бы даже сказал наоборот — факт, что он продолжит, — отметил Зеленский.

По его словам, России может понадобиться время для перегруппировки сил и подготовки новых подразделений.

Президент подчеркнул, что требование России о выводе украинских войск из Донбасса фактически означало бы стратегическую выгоду для Кремля.

По его словам, в таком случае российская армия смогла бы сохранить от 300 тыс. до 1 млн военных, в зависимости от интенсивности боевых действий.

— Почему мы должны уходить со своей земли, которую мы контролируем? Он (Путин, — Ред.) не смог на поле боя ничего сделать: нет сил. Он хочет, чтобы мы поверили ему и просто ушли с наших территорий, которые хорошо укреплены. Эти укрепления ограничивают возможности российских войск.

Путин понимает, что если мы уйдем, он сохранит от 300 тыс. до 1 млн своих солдат в зависимости от активности и продолжительности наступательных действий на Донбассе. Почему вдруг мы должны ему верить и дарить такие подарки? — заявил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не покинет Донбасс, ведь там проживают сотни тысяч украинцев и проходит мощная линия обороны.

По словам президента, российская сторона настаивает на полном выводе украинских войск из Донбасса.

В то же время Соединенные Штаты предлагали вариант создания демилитаризованных и экономических зон по обе стороны фронта.

Однако Россия, по словам Зеленского, настаивает, чтобы демилитаризация касалась только Украины.

