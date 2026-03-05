Вимога російського диктатора Володимира Путіна щодо відведення українських військ із Донбасу є спробою зберегти значну частину армії РФ та підготуватися до нових наступів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю італійському мовнику Rai Italia.

Зеленський про вимоги Росії щодо Донбасу

У світі почали поширюватися заяви Росії про те, що війна нібито може завершитися, якщо Україна залишить Донбас. Утім, Зеленський наголосив, що агресія РФ лише посилювалася попри попередні обіцянки Москви. Тож Україна не може покладатися лише на слова російської сторони.

— Ми повинні зрозуміти, що якщо України не буде на Донбасі, то немає жодної гарантії, що Путін не продовжить війну. Я б навіть сказав навпаки — факт, що він продовжить, — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що вимога Росії щодо виходу українських військ із Донбасу фактично означала б стратегічну вигоду для Кремля. У такому разі російська армія змогла б зберегти від 300 тис. до 1 млн військових залежно від інтенсивності бойових дій.

— Чому ми повинні виходити зі своєї землі, яку ми контролюємо? Він (Путін, — Ред.) не зміг на полі бою нічого зробити: немає сил. Він хоче, щоб ми повірили йому і просто вийшли з наших територій, які добре укріплені. Ці укріплення обмежують можливості російських військ.

Путін розуміє, що якщо ми відійдемо, він збереже від 300 тис. до 1 млн своїх солдатів залежно від активності й тривалості наступальних дій на Донбасі. Чому раптом ми повинні йому вірити і дарувати такі подарунки? — заявив Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не залишить Донбас, адже там проживають сотні тисяч українців і проходить потужна лінія оборони.

Сполучені Штати пропонували варіант створення демілітаризованих та економічних зон по обидва боки фронту, однак Росія, за словами Зеленського, наполягає, щоб демілітаризація стосувалася лише України.

