Дата весенних каникул во Львове в 2026 году волнует и школьников, и их родителей, и учителей, потому что в этом учебном году было много изменений.

Из-за холодной зимы и сложной ситуации с энергоснабжением по всей Украине график обучения пришлось корректировать, и это коснулось не только зимних каникул, но и планов на весну.

Например, в Киеве школьники из-за обстрелов и тяжелой ситуации в энергетике дольше отдыхали зимой.

Весенние каникулы во Львове: когда начинаются

Во Львове ситуация отличается от киевской. Городской совет пока не сообщал о дате весенних каникул во Львове 2026, которая была бы обязательной для всех школ города.

Это связано с тем, что каждое учебное заведение самостоятельно утверждает структуру учебного года и график каникул на основе решения педагогического совета и с учетом местных условий.

Из-за этого даты весенних каникул в школах Львова могут немного отличаться. Большинство львовских школ ориентируются на начало весенних каникул с 23 марта. Эти каникулы продлятся одну неделю, однако конкретное количество дней определяет каждая школа самостоятельно.

Министерство образования и науки Украины рекомендует планировать весенние каникулы ориентировочно с 23 по 29 марта 2026 года, но это не является обязательной нормой для всех школ.

Каждая община и школа решают самостоятельно, как лучше распределить учебное время, учитывая ситуацию с отоплением, безопасностью, энергоснабжением и другими факторами.

Что говорят в МОН о датах весенних каникул

Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева в интервью для Украинской правды рассказала, что учебные заведения самостоятельно определяют сроки весенних каникул, учитывая ситуацию в своем регионе.

Она отметила, что если зимние каникулы были продлены на две-три недели, часть пропущенных учебных дней можно компенсировать за счет весенних каникул.

Кузьмичова подчеркнула, что продолжение обучения летом или изменение дат весенних каникул не будет обязательным для всех школ и общин. Если возникнет такая необходимость, решения о переносе каникул будут приниматься отдельно, но пока нет оснований для массовых изменений.

Согласно письму МОН №1/17526-25 от 22 августа 2025 года, именно педагогический совет школы определяет структуру учебного года, включая график каникул, дату последнего звонка и фактическое завершение занятий.

Напомним, что учебный год в школах продлится до 30 июня 2026 года. Но в министерстве отмечают, что июнь не обязательно должен быть полноценным учебным месяцем.

Школы могут завершить обучение еще в мае или использовать июнь для консультаций, индивидуальных занятий, проектной работы или учебных экскурсий.

МОН добавляет, что такие форматы помогают компенсировать образовательные потери, но их внедрение остается правом школы, а не обязанностью.

