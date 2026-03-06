Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк встретилась со спикером Сената парламента Ирландии Марком Дэйли в Дублине. Они обсудили санкции против России и будущее председательство Ирландии в Совете Европейского Союза.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Верховной Рады.

Встреча Кондратюк и Дэйли в Дублине

Как отмечают в Раде, Кондратюк и Дэйли в Дублине обсудили усиление санкций против Российской Федерации за войну против Украины.

Кроме этого, они уделили внимание вопросу будущего председательства Ирландии в Совете ЕС, которое начнется во второй половине 2026 года. Оно продлится с 1 июля до 31 декабря.

Как утверждает спикер Сената ирландского парламента, во время своего председательства в Совете ЕС страна будет прилагать максимальные усилия для продвижения и ускорения переговорных процедур о вступлении.

По словам Дэйли, членство Украины в Европейском Союзе имеет решающее значение.

В то же время вице-спикер Верховной Рады обратила внимание на важность того, что официальный Дублин рассматривает членство Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности. Она поблагодарила Ирландию за поддержку новых санкций против России.

– Мы благодарны Ирландии за поддержку 20 санкционного пакета ЕС против РФ. Надеемся на помощь во время предстоящего председательства в Совете ЕС в разблокировании переговоров о членстве Украины в Евросоюзе по всем кластерам, – сказала Кондратюк.

По ее словам, также важно как можно скорее разблокировать выделение Украине €90 млрд кредита от ЕС.

Она подчеркнула, что Украина рассчитывает на поддержку сохранения так называемого пакетного подхода в рамках переговорного процесса.

Кондратюк поблагодарила Ирландию от имени Верховной Рады и украинского народа за предоставленную гуманитарную и военную помощь на сумму почти €570 млн. Она выразила надежду на продолжение и увеличение объемов ирландской помощи в 2026 году.

