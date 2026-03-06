Заступниця очільника Верховної Ради України Олена Кондратюк зустрілася з речником Сенату парламенту Ірландії Марком Дейлі у Дубліні. Вони обговорили санкції проти Росії та майбутнє головування Ірландії в Раді Європейського Союзу.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Верховної Ради.

Зустріч Кондратюк і Дейлі у Дубліні

Як зазначають у Раді, Кондратюк і Дейлі у Дубліні обговорили посилення санкцій проти Російської Федерації за війну проти України.

Крім цього, вони приділили увагу питанню майбутнього головування Ірландії в Раді ЄС, яке розпочнеться в другій половині 2026 року. Воно триватиме з 1 липня до 31 грудня.

Як стверджує речник Сенату ірландського парламенту, під час свого головування в Раді ЄС країна докладатиме максимальних зусиль для просування і прискорення переговорних процедур про вступ.

За словами Дейлі, членство України в Європейському Союзі має вирішальне значення.

Водночас віцеспікерка Верховної Ради звернула увагу на важливість того, що офіційний Дублін розглядає членство України в ЄС ключовою гарантією безпеки. Вона подякувала Ірландії за підтримку нових санкцій проти Росії.

– Ми вдячні Ірландії за підтримку 20 санкційного пакету ЄС проти рф. Сподіваємося на допомогу під час майбутнього головування в Раді ЄС у розблокуванні переговорів про членство України в Євросоюзі за всіма кластерами, – сказала Кондратюк.

За її словами, також важливо якомога швидше розблокувати виділення Україні €90 млрд кредиту від ЄС.

Вона наголосила, що Україна розраховує на підтримку збереження так званого пакетного підходу в межах переговорного процесу.

Кондратюк подякувала Ірландії від імені Верховної Ради та українського народу за надану гуманітарну та військову допомогу на суму в майже €570 млн. Вона висловила сподівання на продовження та збільшення обсягів ірландської допомоги у 2026 році.

Фото : Верховна Рада

