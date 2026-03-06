ВСУ 4–6 марта поразили ряд важных объектов российских оккупационных войск.

В частности, под удар попал склад боеприпасов в районе Бердянского на ТОТ Донецкой области и место разгрузки боеприпасов в Гвардейском в Крыму.

Был также уничтожен ЗРК Панцирь-С на Донетчине и вертолёт Ка-27 в акватории Чёрного моря, сообщили в Генштабе.

Сейчас смотрят

Уничтоженные объекты 4–5 марта

— Поражён склад боеприпасов в районе Бердянского (ТОТ Донецкой области), а также место разгрузки боеприпасов в Гвардейском в временно оккупированном Крыму, — говорится в сообщении.

Силы обороны нанесли удары по объектам материально-технического обеспечения оккупационных войск, в частности:

по складам материально-технических средств в Бердянске и Шевченковском на временно оккупированной территории Запорожской области;

по складам в Приазовском на временно оккупированной территории Донецкой области;

по складу горюче-смазочных материалов в районе Мариуполя.

В Генштабе ВСУ сообщили и о поражении объектов управления и военной инфраструктуры российских войск.

Так, Силы обороны нанесли удар по командно-наблюдательному пункту в районе Гуляйполя Запорожской области, пункту управления беспилотниками противника в Муроме Белгородской области РФ и по вышке связи в Приморске на ТОТ Запорожской области.

Уничтоженные объекты 5–6 марта

Позже в Генштабе ВСУ заявили, что 5 марта и в ночь на 6 марта Силы обороны провели новую серию ударов по военным объектам противника.

— В результате поражены элементы ПВО противника — зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в районе Якимовки (ТОТ Запорожской области), зенитный ракетный комплекс Тор в районе Волновахи (ТОТ Донецкой области), а также пусковая установка ЗРК С-300 в районе Стрелецкого (ТОТ Херсонской области), — отмечается в сообщении.

Силы обороны также поразили район сосредоточения оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер 12-й отдельной ракетной бригады россиян в районе Курортного в Крыму.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по полигону Восточный в районе Новопетровки на ТОТ в Запорожской области и по району сосредоточения живой силы противника возле Колотиловки в Белгородской области РФ.

— Потери противника уточняются. Среди прочего поражён склад хранения боеприпасов в районе Новоалексеевки (ТОТ Херсонской области). Также нанесён удар по посту технического наблюдения на самоподъёмной буровой установке Сиваш в акватории Чёрного моря. Во время проведения мероприятий дополнительно уничтожен вертолёт Ка-27, — подытожили в Генштабе.

Фото: Дмитрий Плетенчук

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.