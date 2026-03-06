ЗСУ 4-6 березня уразили низку важливих об’єктів російських окупаційних військ.

Зокрема, під удар потрапив склад боєприпасів у районі Бердянського на ТОТ Донецької області та місце розвантаження боєприпасів у Гвардійському в Криму.

Було також знищено ЗРК Панцир-С на Донеччині та вертоліт Ка-27 в акваторії Чорного моря, повідомили в Генштабі.

Зараз дивляться

Знищені об’єкти 4-5 березня

– Уражено склад боєприпасів у районі Бердянського (ТОТ Донецької області), а також місце розвантаження боєприпасів у Гвардійському в тимчасово окупованому Криму, – йдеться у повідомленні.

Сили оборони завдали ударів по об’єктах матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ, зокрема:

по складах матеріально-технічних засобів у Бердянську та Шевченківському на тимчасово окупованій території Запорізької області;

по складах у Приазовському на тимчасово окупованій території Донецької області;

по складу паливно-мастильних матеріалів у районі Маріуполя.

У Генштабі ЗСУ повідомили і про ураження об’єктів управління та військової інфраструктури російських військ.

Так, Сили оборони завдали удару по командно-спостережному пункту в районі Гуляйполя Запорізької області, пункту управління безпілотниками противника в Муромі Бєлгородської області РФ та по вежі зв’язку в Приморську на ТОТ Запорізької області.

Знищені об’єкти 5-6 березня

Пізніше в Генштабі ЗСУ заявили, що 5 березня та в ніч проти 6 березня Сили оборони провели нову серію ударів по військових об’єктах противника.

– У результаті вражено елементи ППО противника – зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 у районі Якимівки (ТОТ Запорізької області), зенітний ракетний комплекс Тор у районі Волновахи (ТОТ Донецької області), а також пускову установку ЗРК С-300 у районі Стрілецького (ТОТ Херсонської області), – зазначається у дописі.

Сили оборони також уразили район зосередження оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер 12-ї окремої ракетної бригади росіян у районі Курортного в Криму.

Крім того, українські військові завдали удару по полігону Східний у районі Новопетрівки на ТОТ в Запорізької області та по району зосередження живої сили противника поблизу Колотилівки в Бєлгородській області РФ.

– Втрати ворога уточнюються. Серед іншого уражено склад зберігання боєприпасів у районі Новоолексіївки (ТОТ Херсонської області). Також завдано удару по посту технічного спостереження на самопідйомній буровій установці Сиваш в акваторії Чорного моря. Під час проведення заходів додатково знищено вертоліт Ка-27, – підсумували у Генштабі.

Фото: Дмитро Плетенчук

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.