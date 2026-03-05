Сегодня, 5 марта, Военно-морские силы Украины уничтожили вражеский вертолет Ка-27.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Что известно о сбитом Ка-27

Силами и средствами Военно-морских сил ВСУ над акваторией Черного моря уничтожен вражеский корабельный противолодочный вертолет Ка-27.

Что известно о вертолете Ка-27

Вертолет Ка-27 используется для отслеживания и уничтожения подводных лодок на глубине до 500 м, удаленных от корабля базирования до 200 км.

Основные характеристики Ка-27:

Двигатели: 2 × ТВЗ-117ВК (по 2200–2225 л. с. каждый).

Максимальная взлетная масса: 12 000 кг.

Скорость: максимальная — 270 км/ч, крейсерская — 220 км/ч.

Дальность полета: 800–900 км.

Практическая высота: 5 000 м.

Вертолет можно использовать как в одиночку, так и в составе группы и во взаимодействии с кораблями. Вертолет может взлетать с палубы корабля.

17 февраля сообщалось, что ночью Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в районе населенного пункта Камышли временно оккупированного Крыма.

28 сентября 2025 года военные Сил беспилотных систем уничтожили российский ударный вертолет Ми-28 в районе населенного пункта Котляровка Покровского района Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1471-е сутки.

Фото: Дмитрий Плетенчук

