Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении общенациональной минуты молчания в 9 утра каждый день.

Об этом свидетельствует карточка закона, опубликованная на сайте парламента.

Минута молчания в 9 утра в Украине: что изменится

Отмечается, что этот закон устанавливает обязательное проведение общенациональной минуты молчания как ритуала благодарности, уважения и памяти.

Сейчас смотрят

– Речь идет о ежедневном чествовании военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также медицинских работников, полицейских, спасателей, журналистов, волонтеров и мирных жителей, ставших жертвами вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, – говорится в тексте.

Отмечается, что теперь органы государственной власти и местного самоуправления должны обеспечивать информирование о начале и завершении минуты молчания на предприятиях, в учреждениях и организациях из сферы их управления, а также на территориях, где они осуществляют свои полномочия.

Объявление общенациональной минуты молчания должно проводиться через СМИ независимо от формы собственности, а также – через системы оповещения и информирования в сфере гражданской защиты.

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект об установлении ежедневной общенациональной минуты молчания в целом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.