Зеленский подписал закон об общенациональной минуте молчания: что изменится
- Президент подписал закон о ежедневной общенациональной минуте молчания в 9:00.
- Ритуал введен для чествования погибших военных, медиков, спасателей, журналистов, волонтеров и гражданских лиц.
- Органы власти должны обеспечивать информирование о начале минуты молчания через СМИ и системы оповещения.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении общенациональной минуты молчания в 9 утра каждый день.
Об этом свидетельствует карточка закона, опубликованная на сайте парламента.
Минута молчания в 9 утра в Украине: что изменится
Отмечается, что этот закон устанавливает обязательное проведение общенациональной минуты молчания как ритуала благодарности, уважения и памяти.
– Речь идет о ежедневном чествовании военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также медицинских работников, полицейских, спасателей, журналистов, волонтеров и мирных жителей, ставших жертвами вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, – говорится в тексте.
Отмечается, что теперь органы государственной власти и местного самоуправления должны обеспечивать информирование о начале и завершении минуты молчания на предприятиях, в учреждениях и организациях из сферы их управления, а также на территориях, где они осуществляют свои полномочия.
Объявление общенациональной минуты молчания должно проводиться через СМИ независимо от формы собственности, а также – через системы оповещения и информирования в сфере гражданской защиты.
Ранее Верховная Рада поддержала законопроект об установлении ежедневной общенациональной минуты молчания в целом.