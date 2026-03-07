Следующую неделю Украина планирует посвятить работе с европейскими партнерами, чтобы решения, необходимые для защиты государства, начали действовать на практике.

Нет прогресса по 20-му пакету санкций Евросоюза против России, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Потребность Украины в ракетах для ПВО

— Спасибо также каждому лидеру, всем странам, которые помнят о программе PURL — программе, позволяющей нам покупать американские ракеты для ПВО, для Петриотов, — отметил глава государства в вечернем обращении 7 марта.

Президент напомнил о рисках, которые возникают из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста потребностей в ракетах для противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят

По его словам, важно, чтобы защита жизней обеспечивалась и в Украине.

Зеленский также сообщил, что есть информация о передаче российской разведкой данных иранскому режиму. Эти данные помогают корректировать удары по военным базам США.

Он отметил, что российские компоненты есть в иранских Шахедах, которые применяются не только в Украине, но и на Ближнем Востоке.

— Каждый такой факт свидетельствует о том, что мы имеем дело с режимами, которые не просто связаны друг с другом, а существуют благодаря друг другу – российский и иранский режимы – и убивают фактически скоординированно и здесь, в Европе, и там, на Ближнем Востоке. Именно поэтому и защита должна быть скоординированной, — подчеркнул президент.

Он добавил, что жизни одинаково важны как в Европе, так и на Ближнем Востоке, поэтому должны получать одинаковую защиту.

По словам Зеленского, Украина работает над усилением защиты от Шахедов и рассчитывает, что партнеры также будут помнить о ее безопасности.

Разговор Зеленского и Макрона

Президент также сообщил о разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидеры обсудили ключевые потребности украинской обороны и договоренности о 90 млрд евро поддержки для Украины.

— До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций Евросоюза против России за эту войну. Нет движения по пакету помощи для Украины в 90 млрд евро, хотя Европа признает, что это для нас жизненно важно. Все равно блокировка пакета сохраняется, — подчеркнул президент Украины.

По его словам, во время беседы также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива, в частности события вокруг Ирана и их возможное развитие.

— Эммануэль поддержал нашу работу ради большей безопасности в регионе – украинская защита от Шахедов действительно наиболее опытна, и именно украинский опыт может стать одной из основ обновленной и более эффективной коллективной безопасности со всеми партнерами, — отметил президент Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.