Наступний тиждень Україна планує присвятити роботі з європейськими партнерами, щоб рішення, необхідні для захисту держави, почали діяти на практиці.

Немає прогресу щодо 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, заявив президент України Володимир Зеленський.

Потреба України в ракетах для ППО

– Дякую також кожному лідеру, усім країнам, які пам’ятають про програму PURL – програму, що дозволяє нам купувати американські ракети для ППО, для Петріотів, – зазначив глава держави у вечірньому зверненні 7 березня.

Президент нагадав про ризики, які виникають через загострення ситуації на Близькому Сході і зростання потреб в ракетах для протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

За його словами, важливо, щоб захист життів забезпечувався і в Україні.

Зеленський також повідомив, що є інформація про передачу російською розвідкою даних іранському режиму. Ці дані допомагають корегувати удари по військових базах США.

Він зазначив, що російські компоненти є в іранських Шахедах, які застосовуються не лише в Україні, а й на Близькому Сході.

– Кожен такий факт свідчить, що ми маємо справу з режимами, які не просто пов’язані одне з одним, а які існують завдяки одне одному – російський та іранський режими – і вбивають фактично скоординовано і тут, у Європі, і там, на Близькому Сході. Саме тому й захист має бути скоординованим, – наголосив президент.

Він додав, що життя однаково важливе як у Європі, так і на Близькому Сході, тому має отримувати однаковий захист.

За словами Зеленського, Україна працює над посиленням захисту від Шахедів і розраховує, що партнери також пам’ятатимуть про її безпеку.

Розмова Зеленського і Макрона

Президент також повідомив про розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Лідери обговорили ключові потреби української оборони та домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України.

– Досі жодного прогресу немає по 20-му пакету санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну. Немає руху по пакету допомоги для України у 90 млрд євро, хоча Європа визнає, що це для нас життєво важливо. Все одно блокування пакету зберігається, – наголосив президент України.

За його словами, під час розмови також обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки, зокрема події навколо Ірану та їх можливий розвиток.

– Еммануель підтримав нашу роботу заради більшої безпеки в регіоні – український захист від Шахедів дійсно найбільш досвідчений, і саме український досвід може стати однією з основ оновленої та більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами, – зазначив президент України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.