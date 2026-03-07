Немає прогресу по 20-му пакету санкцій ЄС проти РФ: Зеленський дорікнув Європі
- Володимир Зеленський заявив, що наразі немає прогресу щодо ухвалення 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та пакету допомоги Україні на 90 млрд євро.
- Президент повідомив, що наступний тиждень Україна планує присвятити роботі з європейськими партнерами, щоб рішення для захисту держави почали діяти на практиці.
Потреба України в ракетах для ППО
– Дякую також кожному лідеру, усім країнам, які пам’ятають про програму PURL – програму, що дозволяє нам купувати американські ракети для ППО, для Петріотів, – зазначив глава держави у вечірньому зверненні 7 березня.
Президент нагадав про ризики, які виникають через загострення ситуації на Близькому Сході і зростання потреб в ракетах для протиповітряної оборони.
За його словами, важливо, щоб захист життів забезпечувався і в Україні.
Зеленський також повідомив, що є інформація про передачу російською розвідкою даних іранському режиму. Ці дані допомагають корегувати удари по військових базах США.
Він зазначив, що російські компоненти є в іранських Шахедах, які застосовуються не лише в Україні, а й на Близькому Сході.
– Кожен такий факт свідчить, що ми маємо справу з режимами, які не просто пов’язані одне з одним, а які існують завдяки одне одному – російський та іранський режими – і вбивають фактично скоординовано і тут, у Європі, і там, на Близькому Сході. Саме тому й захист має бути скоординованим, – наголосив президент.
Він додав, що життя однаково важливе як у Європі, так і на Близькому Сході, тому має отримувати однаковий захист.
За словами Зеленського, Україна працює над посиленням захисту від Шахедів і розраховує, що партнери також пам’ятатимуть про її безпеку.
Розмова Зеленського і Макрона
Президент також повідомив про розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Лідери обговорили ключові потреби української оборони та домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України.
– Досі жодного прогресу немає по 20-му пакету санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну. Немає руху по пакету допомоги для України у 90 млрд євро, хоча Європа визнає, що це для нас життєво важливо. Все одно блокування пакету зберігається, – наголосив президент України.
За його словами, під час розмови також обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки, зокрема події навколо Ірану та їх можливий розвиток.
– Еммануель підтримав нашу роботу заради більшої безпеки в регіоні – український захист від Шахедів дійсно найбільш досвідчений, і саме український досвід може стати однією з основ оновленої та більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами, – зазначив президент України.