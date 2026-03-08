Президент України Володимир Зеленський передав прем’єр-міністру Нідерландів Робу Єттену запит щодо радарів для потреб українських військових.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції у Києві.

Україна передала Нідерландам запит на радари

За словами Зеленського, відповідний запит надійшов від українських військових, які потребують таких систем для захисту на фронті.

Президент зазначив, що радари необхідні, зокрема, для посилення оборони та захисту українських позицій.

— На фронті в Дружківці є цілком конкретний запит від наших військових щодо радарів. Я не буду зараз вдаватися в деталі, але вони дуже нам потрібні – це те, що допомагає у захисті, – сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Нідерланди є однією з країн, які виробляють значну кількість таких радарів, тому українська сторона передала відповідний запит під час зустрічі з прем’єром.

Крім того, під час переговорів сторони обговорили ситуацію в енергетичному секторі України та підготовку до наступного опалювального сезону.

Також йшлося про продовження санкцій проти Росії та протидію російському тіньовому флоту.

Окрему увагу приділили питанню притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Зеленський нагадав, що саме у Нідерландах триває робота над створенням спеціального трибуналу за злочин агресії Росії.

За словами президента, Україна розраховує, що організаційно цей трибунал буде підготовлений вже цього року.

Крім того, сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході та координацію дій для забезпечення інтересів Європи.

Зеленський також зазначив, що Україна готова ділитися досвідом протидії атакам дронів-камікадзе та крилатих ракет, зокрема щодо боротьби з безпілотниками типу Шахед.

Нагадаємо, 8 березня прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен прибув з візитом до Києва вперше після призначення на посаду. Біля Стіни пам’яті Єттен разом з президентом України Володимиром Зеленським вшанували пам’ять полеглих героїв. Після цього нідерландський прем’єр відвідав зруйновану ракетою 9-поверхівку у Святошинському районі Києва.

