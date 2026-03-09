Ціни на пальне в Україні: про що Свириденко домовилася з предствниками ринку
- Юлія Свириденко провела зустріч з операторами ринку нафтопродуктів через ситуацію з цінами на пальне.
- Уряд очікує стабільного постачання пального та справедливого формування цін без спекуляцій.
- Контроль за ситуацією здійснюватимуть Антимонопольний комітет України та Держпродспоживслужба України.
Уряд закликає операторів ринку нафтопродуктів забезпечити стабільність доступності та справедливі ціни на бензин в України.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Ціни на бензин в Україні: заява Свириденко
Юлія Свириденко зауважила, що обговорила ціни на бензин в Україні на зустрічі з ключовими представниками ринку нафтопродуктів.
– Скоординували подальші дії у зв’язку з поточною ситуацією на паливному ринку, яка має переважно зовнішні причини. Наше спільне завдання – забезпечити безперебійну наявність пального в державі, – зазначила вона.
Свириденко закликала операторів забезпечити належне наповнення ринку паливом та стабільність доступності для споживачів по всій країні.
– Ціни на пальне мають формуватися справедливо, з урахуванням поточної ситуації, зокрема на світових ринках, але без внутрішніх спекуляцій. Укрнафта підтримує свою роль та орієнтує справедливі ціни, – наголосила прем’єрка.
Вона заявила, що Антимонопольні комітети України та Держпродспоживслужба мають належним чином моніторити ціни, щоб реагувати на випадки можливих спекуляцій.
Прем’єрка додала, що є важливим забезпечити, щоб робота антимонопольних служб не створювала безпідставного тиску та не перешкоджала добросовісному бізнесу.
Так, першому віце-прем’єр-міністу — міністру енергетики Денису Шмигалю доручили забезпечити щоденну координацію роботи представників ринку.
Водночас міністр економіки Олексій Соболев разом з Міністерством фінансів та Міністерством енергетики опрацьовують можливі моделі підтримки для тих категорій споживачів, які найбільше потребуватимуть допомоги у зв’язку зі суттєвим зростанням цін на нафтопродукти.
Нагадаємо, 6 березня Свириденко звертала увагу споживачів на те, що ціни на пальне в Україні залишалися нижчими, ніж у Європі.
Раніше Факти ICTV писали, чи буде підвищення вартості проїзду через дорожче пальне.