Уряд закликає операторів ринку нафтопродуктів забезпечити стабільність доступності та справедливі ціни на бензин в України.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Ціни на бензин в Україні: заява Свириденко

Юлія Свириденко зауважила, що обговорила ціни на бензин в Україні на зустрічі з ключовими представниками ринку нафтопродуктів.

– Скоординували подальші дії у зв’язку з поточною ситуацією на паливному ринку, яка має переважно зовнішні причини. Наше спільне завдання – забезпечити безперебійну наявність пального в державі, – зазначила вона.

Свириденко закликала операторів забезпечити належне наповнення ринку паливом та стабільність доступності для споживачів по всій країні.

– Ціни на пальне мають формуватися справедливо, з урахуванням поточної ситуації, зокрема на світових ринках, але без внутрішніх спекуляцій. Укрнафта підтримує свою роль та орієнтує справедливі ціни, – наголосила прем’єрка.

Вона заявила, що Антимонопольні комітети України та Держпродспоживслужба мають належним чином моніторити ціни, щоб реагувати на випадки можливих спекуляцій.

Прем’єрка додала, що є важливим забезпечити, щоб робота антимонопольних служб не створювала безпідставного тиску та не перешкоджала добросовісному бізнесу.

Так, першому віце-прем’єр-міністу — міністру енергетики Денису Шмигалю доручили забезпечити щоденну координацію роботи представників ринку.

Водночас міністр економіки Олексій Соболев разом з Міністерством фінансів та Міністерством енергетики опрацьовують можливі моделі підтримки для тих категорій споживачів, які найбільше потребуватимуть допомоги у зв’язку зі суттєвим зростанням цін на нафтопродукти.

Нагадаємо, 6 березня Свириденко звертала увагу споживачів на те, що ціни на пальне в Україні залишалися нижчими, ніж у Європі.

Раніше Факти ICTV писали, чи буде підвищення вартості проїзду через дорожче пальне.

